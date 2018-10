La cantante Sinéad O'Connor se convierte al Islam y cambia de nombre

La conoces como Sinéad O'Connor, pero ahora se llama Shuhada'.

La cantante irlandesa, conocida por su exitosa versión en 1990 de la canciónNothing Compares 2 U, se convirtió al Islam y anunció su cambio de nombre.

En un mensaje en Twitter, agradeció a los musulmanes por su apoyo.

Dijo que su decisión fue "la conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente" y subió un video suyo cantando el adhan, o llamada islámica a la oración.

El jueves, el imán irlandés Shaykh, Dr. Umar al-Qadri, publicó un video de la cantante declarando su fe islámica.

La religión

Esta no es la primera vez que O'Connor, quien el año pasado cambió legalmente su nombre a Magda Davitt, habla públicamente sobre religión.

En 1992, protagonizó una polémica al romper una foto del papa Juan Pablo IIfrente a las cámaras en una televisión estadounidense como una forma de criticar a la Iglesia católica por su manejo del escándalo de los abusos sexuales a menores.

Pero siete años después, fue ordenada sacerdotisa por una iglesia disidente en Lourdes, Francia. La Iglesia Católica, que no permite que las mujeres se conviertan en sacerdotes, no reconoció la ceremonia.

Derechos de autor de la imagenPA Image captionLa cantante fue ordenada sacerdotisa en 1999.

La cantautora irlandesa alcanzó la fama en la década de 1980 gracias a su voz y sus composiciones.

Su primer disco The Lion and the Cobra (1987) vendió 2,5 millones de copias.

Su trabajo I do not want what I haven't got (1990) incluía la canción compuesta por Prince Nothing compares 2 U que ingresó a la lista de las 500 mejores canciones de la historia de la revista Rolling Stone.

Aquel disco vendió 7 millones de copias y le aportó un Grammy por Mejor actuación de música alternativa.

Años después, en 2015, recibió un tratamiento médico tras dejar una nota en la que insinuaba que podía quitarse la vida.