Los récords que rompió 'Thriller' de Michael Jackson

Michael Jackson sería bautizado como el Rey del Pop luego de que lanzara uno de los álbumes más importantes de la música, ‘Thriller’.

El sexto álbum de Michael Jackson superó las 100 millones de copias vendidas, lo que lo hace ser el disco más vendido de la historia sin ningún rival cerca.

Para la consecución de tan exitoso trabajo, Michael se reunió con el productor Quincy Jones entre abril y noviembre de 1982 con un presupuesto de 750.000 dólares.

En 1984, Thriller se llevó ocho premios Grammy. Siete sencillos del álbum que fueron lanzados en radio entraron al top Billboard Hot 100 y permaneció durante casi dos años y medio en la lista de álbumes de Billboard. Con Thriller, Michael Jackson logró ser número 1 en casi todos los países del mundo y alcanzó la certificación de 20 discos multi-platino.

Con el video del single ‘Thriller’, Michael se convertiría en la primera persona de color en aparecer en MTV, algo sin precedentes para los artistas negros de la década de 1980. Este cortometraje, que originalmente dura 14 minutos, costó 500.000 dólares, fue dirigido por John Landis y se estrenó en Hollywood como si se tratase de una verdadera película. Thriller cambió la historia de la producción de videos musicales y revolucionó la industria.

Este es el listado completo de las canciones de ‘Thriller’, álbum que originalmente se llamaría Starlight.

1. Wanna Be Startin' Somethin'

2. Baby Be Mine Rod Temperton

3. The Girl Is Mine (con Paul McCartney)

4. Thriller

5. Beat It

6. Billie Jean

7. Human Nature

8. P.Y.T. (Pretty Young Thing)

9. The Lady in My Life