Las controversiales críticas de JLO en 1998

Era 1998 y la cantante Jennifer López aún no tenía el reconocimiento ni la fama ni el dinero que tiene ahora. En esa época era una joven de 29 años -inexperta en el negocio del entretenimiento- con una carrera promisoria por delante.

Horas después de haber vuelto a posar con su célebre vestido verde de Versace, usado en los Grammy del 2000, JLO fue nuevamente noticia. Una vieja entrevista suya brindada a la desaparecida revista Movieline se ha viralizado. Allí, la joven Jennifer opina sobre otras de sus colegas de la época en la industria el entretenimiento.

La entrevista la realizó el periodista Stephen Rebello. La intérprete de "Jenny from the Block" era abordada a propósito de su participación junto a George Clooney en la cinta "Un romance peligroso".

Antes de opinar sobre sus otras artistas, ella aseguraba: “Tengo el brillo del estrellato. Crecí viendo a esas estrellas de verdad: Ava Gardner, Rita Hayworth, Marilyn Monroe”.

Una respuesta que fue aprovechada por el entrevistador, quien le propuso que opine sobre otras divas de la época.

Salma Hayek: “Estamos en dos reinos diferentes. Ella es una bomba sexual y esos son los tipos de papeles que hace. Yo hago todo tipo de cosas. Me da risa cuando dice que a ella le ofrecieron hacer de Selena antes que a mí, que es una mentira absoluta. Si eso es lo que hace para conseguir publicidad, pues que lo haga. Columbia me ofreció a mí el papel de Un impulsivo y loco amor pero no lo hice porque el guión no era lo suficientemente bueno”.

Cameron Diaz: “Es una modelo con suerte a la que dieron todo tipo de oportunidades que debería haber aprovechado mejor. Cuando la dirigen bien, puede ser buena”.

Gwyneth Paltrow: “Alguna gente se hace famosa por asociación. Escuché hablar más sobre su relación con Brad Pitt que sobre su trabajo”.

Winona Ryder: “Nunca fui una gran fan suya. En Hollywood es venerada, la nominan al Oscar, pero nunca escuché a nadie en público o entre mis amigos decir: ‘Oh, ¡la amo!’. Sin embargo, es linda y talentosa y me gusta solo porque se parece a mi hermana mayor, Leslie”.

Madonna: “¿Pienso que es grande en el escenario? Sí. ¿Pienso que es buena actriz? No. Actuar es lo que hago yo, así que soy muy dura con la gente que dice: ‘Oh, yo puedo hacer eso, yo sé actuar’. Entonces digo: ‘Oye, no escupas sobre mi profesión”.

Un año después de estas respuestas, Gwyneth Paltrow ganó el Oscar por el largometraje "Shakespeare in Love". Y López lanzó su primer disco poco tiempo después de criticar el doble oficio de Madonna.