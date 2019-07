Cyrus revela por qué dejó de interpretar a Hannah Montana

Casi ocho años después de que Miley Cyrus dejara de interpretar a Hannah Montana, la actriz reveló en una entrevista para la revista Elle la razón de esta decisión: haber perdido su virginidad.

"En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa maldita peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente", indicó Cyrus quien estará en la portada del magacín para su edición de agosto.

A partir de esa época, la también cantante dio un giro (inesperado para muchos) en su imagen, en sus proyectos y en general, en su vida.

El proceso para despojarse de su pasado y conseguir que el público la viera como una adulta no resultó sencillo debido a la sensación constante de que estaba traicionando de alguna manera a sus fanáticos, dijo la intérprete de "Notthing breaks like a heart".

"Hubo una vez que fui tras bastidores en Disneyland y Peter Pan estaba fumando un cigarrillo. De pronto supe que esa era yo, que yo también estaba destruyendo una fantasía", señaló.

Y comparó ese momento cuando se difundió un video en el que aparecía fumando una pipa de marihuana, algo que causó polémica entre los padres de los seguidores de la serie de Disney.

"Al final yo no era solo una mascota de Disney. También era una persona", enfatizó.

Cyrus interpretó a Montana desde el 2006 hasta el 2011. La serie narraba la historia de una adolescente que tenía una doble vida siendo una estudiante de colegio promedio y una famosa cantante internacional.