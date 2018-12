'Patito feo' "no ha parado de llorar" tras revelación de Fardin

Tras la acusación de abuso sexual por parte de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés su excompañero en 'Patito Feo', la reacción de su protagonista, Laura Esquivel, fue la más buscada.

En el programa 'Involucrados', la joven de 24 años reveló que "no había podido dejar de llorar" tras escuchar el testimonio de Fardin.

“No podía creer que una persona como él, que yo lo conocía de una manera, pudiera ser tan nefasta y que pudiera causar tanto dolor, tanto miedo en una persona. Lo que hizo es una vergüenza (...) Me da asco, no sé que estaría pasando por su mente”, djo Esquivel sobre el actor, quien encarnara a su papá en la ficción.

Esquivel, que fue objeto de la admiración de multitudes debido a 'Patito Feo', reveló también que se enteró de lo ocurrido con Fardin en mayo.

“Ella me llamó y dijo: 'Lau te quiero contar algo, no se lo cuentes a nadie. Yo también sufrí acoso de parte de Juan'. En ese momento no lo podía creer. Ella no me contó con lujo de detalle lo que había ocurrido. Ella sabe que yo la estoy buscando en todas”, sostuvo la recordada 'Patito', cuya mejor amiga en la saga era Fardin, en el papel de Josefina Beltrán.

Esquivel, al igual que Brenda Asnicar (Antonella) viajaba en las giras junto a su madre, como parte del contrato que tenía a sus 15 años.

De acuerdo con el portal Infobae, la violación narrada por Fardin habría ocurrido el cumpleaños número 15 de Esquivel. Para la actriz, la revelación “ha sido un golpe” porque recuerda a Darthés como un hombre “inmensamente cariñoso”, “padre de familia” y “muy profesional en lo que hacía”.

Días atrás, Esquivel hizo público su respaldo a Fardin a través de Instagram. A través de las historias escribió: "Te adoro con el alma, te abrazo fuerte. Sos inmensamente valiente".