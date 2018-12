“A Star Is Born” es la más nominada a los SAG

"A Star Is Born" encabezó el miércoles las nominaciones a la 25ª entrega de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) con cuatro menciones, incluyendo mejor elenco, que colocan a la cinta romántica de Bradley Cooper como la candidata más fuerte para una posible nominación a los Premios de la Academia.

Con sus nominaciones anunciadas el miércoles en West Hollywood, California, los SAG, que son considerados unos de los mejores predictores para los Oscar, arrojaron un balde de agua fría sobre múltiples contendientes de la temporada de premios, mientras que elevaron otras cintas menos favorecidas.

"A Star Is Born", una nueva versión a esta historia filmada en tres ocasiones anteriores, fue la que tuvo mejor resultado, consiguiendo nominaciones para Cooper (como mejor actor), Lady Gaga (mejor actriz) y Sam Elliott (mejor actor de reparto).

Los otros nominados al máximo galardón de mejor elenco son "Black Panther", ''Bohemian Rhapsody", ''BlacKkKlansman" y "Crazy Rich Asians".

La categoría es la que se sigue más de cerca en los SAG, pues sólo una vez en las últimas décadas la eventual ganadora del Oscar a mejor película no ha sido nominada a mejor elenco en los SAG. La excepción fue el año pasado cuando "The Shape of Water" de Guillermo del Toro superó la omisión en los SAG para ganar el Oscar a mejor película.

A menos de que se esté creando una nueva tendencia, esas serían malas noticias para cintas que también aspiran a una nominación al Oscar como “Vice”, la cinta biográfica de Adam McKay sobre Dick Cheney (que encabezó la semana pasada las nominaciones a los Globos de Oro), el drama de Alfonso Cuarón para Netflix, "Roma" (la cual ha sido favorecida enormemente por los grupos de críticos); y la cinta sobre un viaje en carretera de 1962 "Green Book".

A pesar de no competir en la categoría de elenco, “Vice” sí logró nominaciones en los SAG para para Christian Bale y Amy Adams, al igual que "Green Book" tuvo nominaciones para Viggo Mortensen y Mahershala Ali.

Sin embargo “Roma” quedó fuera por completo, al igual que el drama de Damien Chazelle sobre Neil Armstrong "First Man" y la historia de amor de Barry Jenkins desarrollada en Harlem "If Beale Street Could Talk", aunque muchos esperaban que Regina King estuviera entre las actrices de reparto nominadas.

En cambio, las menciones del miércoles le dieron impulso a “Bohemian Rhapsody”, la cinta biográfica sobre Freddie Mercury que ha sido un éxito entre el público, pero acribillada por la crítica. Su astro, Rami Malek, también fue nominado a mejor actor.

La cinta histórica del griego Yorgos Lanthimos "The Favourite" no logró llegar a la categoría de elenco, pero sus tres protagonistas, Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, fueron nominadas individualmente.

Emily Blunt consiguió dos nominaciones, una por su papel protagónico en "Mary Poppins Returns" y otra como actriz de reparto en "A Quiet Place".

En las categorías de televisión, "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Ozark" encabezan con cuatro nominaciones cada una. "Barry", ''GLOW", ''The Handmaid's Tale", y "The Kominsky Method" les siguen de cerca con tres nominaciones cada una.

Los Premios SAG se entregarán el 27 de enero y serán transmitidos en vivo por TNT y TBS. Este año Alan Alda será reconocido con un premio a la trayectoria.