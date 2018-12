'Bohemian Rhapsody', canción del siglo XX más escuchada en 'streaming'

"Bohemian Rhapsody", la mítica canción de Queen, es la más escuchada en streaming del siglo XX y la canción de rock clásico más escuchada 'online' de todos los tiempos.

Así lo dio a conocer el sello Universal Music el martes 11 de diciembre de 2018. A 40 años de su estreno, obtuvo 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo en plataformas como Spotify, Apple Music o YouTube.

