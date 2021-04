Además del teatro Dolby, la gala se realizará también desde la principal estación de tren de Los Ángeles, la Union Station, y desde varias localizaciones repartidas por todo el mundo, entre ellas una en Londres, en Reino Unido.

El drama biográfico Mank encabeza las nominaciones con 10 menciones, incluida mejor película.

1. ¿Un Oscar póstumo para Boseman?

2. Nominaciones históricas en la categoría de dirección

3. El reconocimiento a Viola Davis

4. Dos actores que hacen historia

Sus nominaciones anteriores han sido por filmes como Fatal Attraction ("Atracción fatal") y The World According to Garp ("El mundo según Garp"). Nunca ganó.

Los otros dos nominados previamente son el guionista James Ivory (Call Me By Your Name) y la directora Agnès Varda. Ambos tenían 89 años cuando fueron reconocidos por la Academia, según el diario Los Angeles Times.