Angelina Jolie descubrió su faceta como heroína de acción con películas como Lara Croft: Tomb Raider, Wanted (Se busca) o Sr. y Sra. Smith. Este 2021 la actriz regresa a este género con Aquellos que desean mi muerte (Those who wish me dead). Warner Bros. ha lanzado el tráiler de la cinta, en la que Jolie demuestra que sigue en plena forma.



En Aquellos que desean mi muerte, la actriz encarna a Hannah Faber, una responsable de una torre de vigilancia contra incendios y experta en supervivencia que debe proteger a un testigo de una asesinato. La protagonista, que sigue arrastrando la pérdida de tres vidas que no pudo salvar en un incendio, aparece en el tráiler vigilando cuando ve a un niño de 12 años ensangrentado después de que su padre haya sido atacado.



"Mi padre me dijo que si pasaba algo, buscara a alguien de fiar. ¿Eres de fiar?", pregunta el niño, interpretado por Finn Little. El pequeño es perseguido por dos asesinos encarnados por Nicholas Hoult y Aidan Gillen y a los que el personaje de Jolie enfrentará en una cinta que, a juzgar por el adelanto, promete mucha acción.



Aquellos que desean mi muerte está dirigida por Taylor Sheridan a partir de un guion del propio Sheridan junto a Charles Leavitt y Michael Koryta, autor del libro en el que se basa el filme. Completan el reparto Jon Bernthal, Tyler Perry, Jake Weber, Tory Kittles, Lora Martinez-Cunningham y James Jordan, entre otros. El largometraje llegará a los cines estadounidenses el 14 de mayo de 2021. El estreno internacional de la película está programado a partir del 7 de mayo de 2021.



Además de estrenar próximamente Aquellos que desean mi muerte, Jolie aparecerá en Los Eternos (Eternals), cinta del Universo Cinematográfico Marvel en la que dará vida a Thena, y Every Note Played, en la que compartirá planos con Christoph Waltz.