Los fans están esperando ansiosos el lanzamiento de "Rápidos y Furiosos 9", cuyo estreno se ha visto retrasado por la pandemia. Pese a las circunstancias, Vin Diesel ha asegurado que la cinta llegará a la gran pantalla, desechando la idea de un lanzamiento en streaming.



"Estoy muy comprometido con la experiencia en el cine. Obviamente he dedicado mi vida al cine. Es una sensación maravillosa saber que vamos a estar allí el 28 de mayo con una película que todos van a querer ver juntos", declaró a Games Radar.



Además de recibir esta noticia, los seguidores también han podido ver una nueva imagen de la cinta. La foto, publicada en exclusiva por Total Film, está protagonizada por Diesel y John Cena.



Mientras que Diesel dará vida de nuevo a Dominic Toretto, Cena se incorporará a la franquicia en el rol de Jakob Toretto. Completan el reparto Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Helen Mirren, Lucas Black, Tyrese Gibson, Finn Cole, Nathalie Emmanuel y Ludacris.

New Look at Vin Diesel and John Cena in #FF9 pic.twitter.com/ThEFGWyMcC