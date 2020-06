En tiempos normales, las súper producciones usualmente dominan la taquilla.

Las películas de alto presupuesto de directores consagrados como James Cameron, Steven Spielberg o Ridley Scott suelen atraer multitudes en todo el mundo.

El 10 de junio, sin embargo, una película que vieron solo dos personas en un cine llegó al primer lugar de la taquilla en Estados Unidos.

Unsubscribe (“Desuscribirse”), una película de terror de 29 minutos grabada por completo en la aplicación Zoom, generó US$25.488 en venta de boletería el día de su estreno.

A nivel nacional la película llegó a la cima de las listas, según Box Office Mojo, un reconocido sitio web que rastrea los ingresos de las películas.

El presupuesto de la película: US$0. ¿Cómo fue posible ese éxito sin gastar ni un centavo en la producción?

La película fue una creación de Eric Tabach, actor y youtuber de Filadelfia; y el cineasta Christian Nilsson, de Nueva York.

Cuando la pandemia de coronavirus hizo cerrar las salas de cine en marzo, Tabach y Nilsson vieron una oportunidad en la crisis.

Derechos de autor de la imagenJAKE WISOTSKY Image captionChristian Nilsson y Eric Tabach se volvieron famosos gracias al truco con el que promocionaron su película.

Dado que no se estrenaban grandes películas en los cines, se preguntaron si podrían alcanzar el primer lugar de las listas si creaban su propia película, con un estilo casero.

"Me di cuenta de que las cifras de taquilla eran absurdas: US$9.000, US$15.000 por cada película”, dijo Tabach a la BBC.

“No salía nada grande. Las películas de gran éxito estaban suspendidas. Quería encontrar la manera de obtener la cifra más alta".

Par ello idearon un astuto plan.

Jugando con el sistema

Para llegar a la cima de la taquilla, Tabach y Nilsson se dieron cuenta de que tenían que jugar bajo las reglas del sistema.

Lo hicieron explotando una práctica que es parte del negocio de distribución de las películas, conocido como “cuatro paredes”.

"Cuatro paredes consiste en que los distribuidores alquilan una sala de cine y compran todos los asientos", explica Tabach.

"Pagan una tarifa fija (por el alquiler) del teatro, y cualquier dinero que ganen por la venta de boletas, va directamente a sus bolsillos. En el momento en que nos dimos cuenta de que esa era una opción de distribución, lo hicimos".

Derechos de autor de la imagenBOX OFFICE MOJO Image captionUnsubscribe generó US$25.488 el 10 junio. Todas las entradas las compraron sus creadores, pero todo ese dinero regreso a sus bolsillos.

De esa manera, Tabach y Nilsson comprarían todas las boletas de cada función, pero no perderían nada de dinero, porque todo el recaudo sería para ellos, así que el dinero regresaría a sus manos.

Su única inversión sería el pago por el alquiler de la sala.

Con Hollywood prácticamente apagado durante la pandemia, Tabach y Nilsson sabían que su película tenía una sólida oportunidad de obtener el mayor ingreso durante un día.

Manos a la obra

Con poco más que un concepto y actitud positiva, la pareja se puso a trabajar para hacer la película.

Nilsson escribió el guión en un día. La película trata sobre cinco youtubers que se unen a una videollamada y se ven perseguidos por un misterioso troll de internet.

Derechos de autor de la imagenJAKE WISOTSKY Image captionToda la película fue grabada utilizando la plataforma Zoom.

Tabach pidió la ayuda de sus amigos para protagonizar la película. Para su sorpresa, logró reclutar algunos actores prestigiosos.

El protagonista de la película, el asesino, fue interpretado por Charlie Tahan, mejor conocido como Wyatt Langmore en la serie "Ozark", de Netflix . La coprotagonista, Michelle Khare, ha sido elegida para una serie que pronto se lanzará en HBO Max.

Dos youtubers famosos, Thomas Brag de "Yes Theory" y Zach Kornfeld, parte del elenco de comedia "The Try Guys", también participaron en la película.

"Estaban realmente emocionados de ser parte de algo", dice Tabach, quien también actúa en la película.

"Ocurrió en un momento de la cuarentena cuando todos estaban bastante aburridos. No estaba pasando absolutamente nada. Todos querían ser parte de este divertido proyecto, sin cobrar".

Grabaron la película durante cinco días en mayo, usando únicamente Zoom. Nilsson luego editó las imágenes y le pidió a un amigo que compusiera una banda sonora. En pocas semanas, estuvo lista para el cine.

Derechos de autor de la imagenUNSUBSCRIBE/VIMEO Image captionUnsubscribe es una película de terror.

Decidieron proyectar la película en un teatro independiente en Westhampton Beach, en las afueras de Nueva York, donde solía trabajar Nilsson.

Para alquilar el teatro, tuvieron que pagar una pequeña tarifa.

En ese sentido "tuvimos una pequeña pérdida", dice Tabach.

En la noche del estreno Tabach y Nilsson fueron al cine.

Vestidos de esmoquin, con el pelo bien recogido, ambos lucían orgullosos a la entrada del teatro.

La cartelera del teatro llevaba el título de su película “Unsubscribe”, junto a la palabra "agotado".

Habían comprado cada boleto, por supuesto, pero no importaba.

"Llegamos, compramos palomitas de maíz, nos sentamos y vimos la película. Nunca había visto una sala de cine vacía, ni siquiera una que mostrara una película que yo hice y en la que actué. Fue una experiencia realmente genial", dice Tabach.

Derechos de autor de la imagenUNSUBSCRIBE Image captionEn la película actúan actores reconocidos, como Charlie Tahan, de la serie Ozark.

Tabach vio la película cinco veces, disfrutando cada minuto.

Una vez que se obtuvieron los resultados de los ingresos, la siguiente tarea fue convencer a IMDb, el propietario de Box Office Mojo, de que su película era legítima.

"Seguían rechazándonos, diciendo que no había pruebas", dice Tabach. "Así que les enviamos fotos de los actores, pero siguieron dudando. Cuando los medios comenzaron a informar sobre la película, finalmente la aprobaron".

"Ahora es oficialmente la número uno en IMDb, lo cual es una locura. Fue el número uno para el 10 de junio".

La película en segundo lugar, The Wretched, se proyectó en 99 cines, recaudando US$22.566.

Quizás Unsubscribe no pase de ser una curiosidad, pero para Tabach, la película representa más que un truco de taquilla.

"No importa qué, siempre puedes encontrar formas creativas de hacer algo” dice. “Incluso en circunstancias difíciles. Fue genial ver a todas estas personas atrapadas en casa reunirse y hacer un proyecto".

Unsubscribe puede rentarse en la plataforma Vimeo.

