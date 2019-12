Las estrellas de la novena y última entrega de la historia original de "Star Wars" desfilaron por última vez en la alfombra roja de Hollywood, que se paralizó este lunes para el estreno mundial de este esperando filme.

"El ascenso de Skywalker" concluye oficialmente la saga intergaláctica iniciada por George Lucas en 1977.

Los veteranos y protagonistas de la saga, Mark Hamill (Luke Skywalker) y Harrison Ford (Han Solo), le dieron un impulso a la premiere en Los Ángeles con su presencia, aunque sus personajes murieron en películas anteriores.

Les acompañaron las jóvenes estrellas de la película Daisy Ridley (Rey), John Boyega (finn) y el guatemalteco Oscar Isaac (Poe), así como otros invitados de lujo en Hollywood como Steven Spielberg y Spike Lee.

"Ver toda esta puesta en escena esta noche es bastante desconcertante", dijo a la AFP Anthony Daniels, que ha interpretado al droide C-3PO en cada una de las principales películas de "Guerra de las Galaxias". "Es una experiencia tan grande que no estoy seguro de poder aguantarla".

Los pronósticos de expertos colocan la taquilla de estreno entre 200 y 225 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, lo que la colocaría entre los estrenos más importantes de la historia del cine.

El jefe de Disney, Bob Iger, dijo a la AFP que los fanáticos de la saga tendrán "una sensación de cierre de un ciclo, una sensación de satisfacción" junto a sus personajes favoritos.

"Star Wars es probablemente la mitología más importante y valiosa de la era moderna", indicó. "Si se considera la base global de fanáticos que han adorado esta narración desde 1977, más de 40 años... esta noche es la culminación de nueve películas, es una noche increíblemente importante".

- "La última palabra" -

Los detalles de la película se han mantenido en secreto, pero el director JJ Abrams ha dicho que estos tres personajes se reunirán de en la pantalla, después de separarse en "Los últimos jedi" en 2017, un aspecto que dividió a muchos fanáticos.

La película se ambienta un año después del octavo episodio, y dura 141 minutos, un poco más corta que la anterior.

Abrams es el único cineasta, además de George Lucas, en dirigir más de una película de la franquicia.

Tras hacer "El despertar de la fuerza" en 2015, que rompió el récord de taquilla de todos los tiempos en Norteamérica, fue llamado de vuelta luego que el director Colin Trevorrow fuera despedido por no satisfacer a los directivos de Lucasfilm con su visión de la película.

Abrams tuvo además que hacer frente a la muerte de Carrie Fisher, cuya emblemática princesa Leia tuvo un papel central en la final utilizando material descartado en el Episodio XII de Abrams.

Disney ha despertado aún más el apetito de los aficionados con nuevos clips y tráilers de la película, lanzados durante el fin de semana.

En uno de ellas, la voz de un Emperador Palpatine declara: "ésta será la última palabra en la historia de Skywalker" a medida que Destructores Estelares y Stortroopers rojos combaten a los Alas-X y a los soldados de la Resistencia.

En otro se escucha al villano Kylo Ren gruñir "yo sé quién eres, yo sé el resto de tu historia", en relación al misterio de larga data sobre los padres de la heroína Rey.

- "Lienzo en blanco" -

Los fanáticos quieren saborear cada segundo de este estreno, sobre todo porque Disney, que compró Lucasfilm en 2012, ha estrenado cinco películas de la franquicia en cinco años y ha dicho que va a parar para evitar la fatiga.

El calendario de estrenos de la compañía aún reveló el título de las próximas películas, previstas para 2022, 2024 y 2026.

"No tenemos prisa. Sabemos que los aficionados querrán otra película, más películas y las haremos", dijo Iger.

Con todo, no es que los fanáticos se quedarán con las manos vacías. Cuentan con la serie de televisión de Disney+ "The Mandalorian" y esperan otras dos series con Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y las estrellas de la exitosa película "Rogue One" (2016).

"La bello de este proceso es que estamos parados frente a un lienzo en blanco y pintamos y pintamos y pintamos", siguió Iger. "Y cuando la imagen se ve bien, se la mostraremos al mundo".