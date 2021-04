En la primera vuelta electoral Guillermo Lasso y Andrés Arauz estuvieron cerca en los resultados, en Quito. Lasso tuvo el 27.12% y Arauz el 22.19 apenas cinco puntos de diferencia.

En el balotaje, tuvieron 31 puntos de diferencia. El candidato por CREO llegó al 65.75% mientras que el representante del correísmo el 34.30%.

Si revisamos las votaciones por circunscripciones la tendencia es marcada.

En el norte, los resultados eran predecibles. Guillermo Lasso del 36.62% subió al 72.01%. Arauz 19.30% al 27.99%.

En las parroquias rurales de la capital, en las elecciones del 7 de febrero, los dos candidatos tuvieron similares resultados. Lasso arriba con un punto, 24.34% y Arauz 23.64%. En la final, el representante de CREO alcanzó el 62.65% y el de UNES el 37.35%.

En el sur, el que tuvo mayor votación en la primera vuelta fue Xavier Hervas de la Izquierda Democrática. Pero el candidato por el correísmo tuvo ventaja de cinco puntos sobre Lasso. Tenía el 23.71% y el candidato de la derecha el 18%.

Quito está en crisis

Jorge Yunda lleva casi dos años al frente de la ciudad y ha tenido que afrontar dos crisis. La del Paro de Octubre de 2019, ahí fue duramente criticado por no defender a la ciudad y a los pocos meses se desató la pandemia por Covid 19 que ahora está en su peor momento. En las últimas 24 horas se registraron 1.217 nuevos casos mientras que los hospitales están saturados al 100%, con una lista de espera de más de 80 personas para cuidados intensivos.

En medio de la crisis sanitaria estalla el primer escándalo. El Alcalde Yunda fue vinculado al caso por presunto peculado y fraude procesal por la compra de 100.000 pruebas PCR, para diagnóstico de Covid 19 que tenían problemas con su efectividad. Le dictaron medidas cautelares y lleva un grillete electrónico en su tobillo. El próximo 26 de abril será la audiencia de llamamiento a juicio.

Mientras, la Fiscalía realizaba las investigaciones para este caso, en un allanamiento a la casa del Alcalde, se incautó el celular de su hijo, Sebastián Yunda. Hasta ese momento, era conocido por su música, días después se hicieron públicas algunas conversaciones con empresarios, concejales, inversionistas sobre contratos.

Esto hizo que desde varios sectores le pidan la renuncia al burgomaestre o que pida una licencia y pueda resuelver los problemas judiciales, mientras su credibilidad y gestión caen en picada.

¿Por qué pensar que la corrupción alrededor de Yunda afectó a los resultados del balotaje?

Jorge Yunda era un radiodifusor que inició su carrera política de la mano de Alianza PAIS. Fue electo asambleísta en el 2017, cuando el expresidente, Rafael Correa y Lenin Moreno seguían juntos en la Revolución Ciudadana.

Luego, en 2018, dejó el cargo para ser candidato a la Alcadía de Quito pero para desmarcarse del correísmo buscó otro partido, el de Washigton Pesántez, Unión Ecuatoriana. Yunda ganó las elecciones con un voto fragmentado, apenas consiguió el 21.35%.

Una vez al mando del cabildo capitalino tenía mayoría en el Concejo Metropolitano junto con la bancada correísta, 12 de las 21 curules.

Días antes de las elecciones de segunda vuelta, no se lograba alcanzar el quórum para las sesiones del concejo, donde los ediles iban abordar el tema de la situación del Alcalde. Estas sesiones no se podían instalar porque los concejales de la Revolución Ciudadana no se presentaban y se evidenció un resplado por parte del correísmo que competía en el balotaje.

Para Mauricio Alarcón, Director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, todos estos eventos y la inconformidad ciudadana jugaron un papel importante en la segunda vuelta electoral.

“Yunda recibió el apoyo del correísmo hasta antes de las elecciones y eso pesa en el resultado de Lasso, sobre todo en el norte de la capital. Creo que Yunda fue un lastre en la derrota de Arauz”, concluye Alarcón.

El consultor político, Jacobo García, discrepa un poco, considera que los temas locales no tienen impacto nacional, cree que son cosas separadas. La vinculación con el correismo y la corrupción tienen peso, pero más peso tiene las "vacunas VIP", eso indigna a las personas.

"Yunda tiene una brecha abierta en Quito, los que están en contra, están en contra, desde antes de la segunda vuelta", afirma García.

Por otro lado, Daniela Chacón, exvicealcaldesa de la capital, cree que los resultados electorales tienen un peso de la crisis que enfrenta el Alcalde Yunda pero también hay otros factores, como el hartazgo del correísmo y se lo ve en el resultado de segunda vuelta en Quito.

"A parte de todo el desgaste por las sospechas por los presuntos actos de corrupción... todos los quiteños sentimos que hay una paralización de la gestión pública que está dedicada a proteger y defender al alcalde en vez de atender los diferentes problemas que tiene la ciudad", concluye Chacón.

Luego de la segunda vuelta, la bancada de la Revolución Ciudadana se muestra más crítica a gestión del Alcalde Yunda. El pasado martes 13 de abril en medio de gritos, Jorge Yunda, suspendió nuevamente la sesión afirmando que no habían garantías y volvió a convocarla para este jueves 15 a las 10:00.