Guillermo Lasso: "Ecuador no es un país quebrado"

La noche de este martes, 13 de abril, el presidente electo de Ecuador Guillemo Lasso, habló con CNN en Español y se refirió a los casos judiciales contra figuras importantes de la política, como el expresidente Rafael Correa, el contralor Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones.

"Estaré siempre de lado de la lucha contra la corrupción, pero respetaré el principio de independencia de poderes", dijo Lasso en entrevista con Fernando del Rincón.

"En el Ecuador no habrá impunidad. No habrá política de persecución. No llego con una lista de personas a las que quiero ver en la cárcel, pero el Poder Judicial tiene el deber de actuar", aseguró.

Lasso dijo que las llamadas de reconocimiento de su rival Andrés Arauz y del expresidente Correa fueron "dos actitudes democráticas".

¿Cuál es legado de Lenín Moreno? "La consulta popular a través los ecuatorianos se expresaron con claridad en contra de la reelección indefinida", dijo Lasso.

El presidente electo dijo que el problema del país es el sector público. "Un gobierno muy mal administrado por los últimos 14 años", pero que tiene un sector privado "potente" que será la fortaleza con la que Ecuador saldrá adelante.

Después de casi 14 años Ecuador optó por un giro a la derecha. El exbanquero y conservador Guillermo Lasso dirigirá el país durante los próximos cuatro años.

A la tercera va la vencida, y es en el tercer intento que Lasso llega a la presidencia después de haberlo intentado sin éxito en 2013 y 2017. Quizá su mayor reto, al margen de la pandemia, sea gobernar con el nivel de fragmentación del legislativo.