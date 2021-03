La periodista Andrea Bernal renunció a ser la moderadora del debate presidencial 2021 por la segunda vuelta electoral.

Mediante un video, publicado en su cuenta oficial de Twitter, Bernal aseguró que tomó la decisión debido a que "no está de acuerdo con el formato y el reglamento del debate".

"No comparto que en el debate no exista un segmento de contrapreguntas a los candidatos que permita contextualizar, ampliar y concretar sus respuestas y de manera especial ser la voz de quienes quisieran preguntar y no tienen esa oportunidad", indicó Bernal.

Ella agregó que los miembros del comité del debate le dijeron que no estaba en sus manos hacer el cambio que ella pedía y por eso tomó la decisión.

Mira su video completo: