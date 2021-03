Los candidatos Andrés Arauz de UNES y Guillermo Lasso de CREO – PSC se lo juegan todo en la campaña de segunda vuelta electoral. Realizan recorridos, reuniones, entrevistas pero sobre todo le dedican esfuerzos, dinero y tiempo a la estrategia digital.

Lasso decidió dar un giro completo y abrió su cuenta en TikTok, la red social más nueva y popular. Su primer video tuvo tal impacto que alcanzó 330,2k y 20,8k comentarios.

Andrés Arauz no ha cambiado su estrategia: sube videos familiares y de mensajes hacia los jóvenes, como #MásAmorMenosHate.

Guillermo Lasso tuvo otro cambio radical. Luego de gastar casi medio millón de dólares, desde agosto pasado, en pauta en Facebook, en la segunda vuelta no gastó ni un centavo hasta el 3 de marzo. Ahora, volvió a pautar, en los últimos 7 días casi $30.000. Mientras, Andrés Arauz, gastó $20.000 en la primera vuelta y en la segunda va $12.000.

Pero estas no son las únicas formas de medir la estrategia digital.

Alfredo Velazco, Director de Usuarios Digitales, dice que Guillermo Lasso en la primera vuelta solo enviaba ´tweets´. En la segunda, responde, interactúa, usa emoticones, “prácticamente es otra persona”. En cambio, Andrés Arauz, es menos organizado. No maneja horarios o algún patrón específico. Se nota que responde e interactúa pero no cambia su estrategia respecto a la primera vuelta, concluye Velazco.

¿Pero las interacciones son reales o falsas?

Según un estudio que realiza el consultor político y experto en minería de datos, Marcel Ramírez, los dos candidatos tienen un porcentaje de “robots o trolls” para impulsar la campaña, es parte de la estrategia.

Ramírez, explica la diferencia entre Robots y Trolls. “Los robots o bots son un grupo de cuentas que pueden ser operadas desde una matriz o desde un programa, por ejemplo: yo pongo un virus llamado troyano que en minutos puede darte 1000 likes o crear 1000 seguidores. Los Trolls son aquellas cuentas que se crean con identidades falsas y generan comentarios”.

Tanto Trolls como Robots cumplen la misma función generar contenido, likes o comentarios a favor o en contra de un candidato para buscar ser tendencias y generar polémica.

Ramírez, usa un software para identificar si una cuenta es robot o troll. Este selecciona por 10 categorías, por ejemplo: país de apertura la cuenta, foto del perfil (si tiene un rostro), información, confirmación de número de teléfono, las publicaciones de la cuenta, etc. Si de los 10 puntos cumple con siete se determina que la cuenta es falsa.

Según este estudio, Guillermo Lasso tiene menos cuentas falsas, un 22% mientras que Andrés Arauz, alcanza el 37%.

La estrategia se evidencia en las publicaciones sobre los candidatos. En las de Andrés Arauz, se detectó que el 48% de las reacciones son realizadas por robots o trolls.

En el caso de Guillermo Lasso, el 27% de las reacciones son por cuentas falsas.

Para Alfredo Velazco, que no pauten en redes no quiere decir que no usen recursos. Estas cuentas que pueden tener años creadas o ser nuevas cumplen el objetivo de defender al candidato o por otro lado, lanzar acusaciones.

En Twitter la batalla es dura.

La campaña de la segunda vuelta electoral tomó un tinte más agresivo en las redes sociales, desde el “Debate Presidencial” del pasado domingo 21 de marzo. En este espacio, Andrés Arauz de la alianza UNES y Guillermo Lasso de la Alianza CREO – PSC se lanzaron reclamos y acusaciones, lo que hizo que no se expliquen las propuestas y ofertas para el país. Pero no evitó que se debata sobre quien tuvo razón o quien ganó el debate.

Según Alfredo Velasco de Usuarios digitales, “la tarde de ese domingo Andrés Arauz impuso la tendencia del #DebatePresidencialEC luego tomó fuerza el #AndrésNoMientasOtraVez” cuando el candidato de CREO hizo énfasis en esta frase.

Desde ese momento, los dos candidatos buscan tendencias para que la gente no deje de hablar de ellos, sea a favor o en contra.