Lo obligaron a cortarse las rastas para competir

Acusado de adoptar una actitud racista, el árbitro de lucha estadounidense, Alan Maloney, fue sancionado por las autoridades educativas de Nueva Jersey tras obligar a un joven afrodescendiente a cortarse las rastas de su cabello en plena competencia colegial de este deporte.

Aunque el hecho ocurrió hace unos días, el video se viralizó provocando la indignación de cientos de ciudadanos de esa localidad, quienes han manifestado que no era la primera vez que el denunciado actuaba de forma excluyente.

El adolescente se había cubierto su cabello con un gorro, sin embargo el juez dictaminó que no lo había hecho adecuadamente por lo que lo obligó a cortarse el cabello.

Luego del improvisado momento de peluquería, el luchador ganó la pelea.

La familia del novel deportista, en un comunicado, agradeció el apoyo que la comunidad les ha demostrado

Revisa el video:

#Repost from #ShaunKing



A referee known for his racism, Alan Maloney (google), made high school wrestler Andrew Johnson cut off his dreads or lose the match. They were covered and gave him no advantage. So he cut them off. He won the match. But this never should’ve been allowed. pic.twitter.com/AsK2Cx1lTn

— LoVetta Jenkins (@ChattyPassenger) 21 de diciembre de 2018