Nadal se retira de París y cede el número 1 a Djokovic

Rafael Nadal se retiró del Masters de París, poco antes de hacer su debut en la segunda ronda el miércoles, debido a un dolor abdominal, lo que implica que Novak Djokovic recuperará el número uno del ranking a partir de la próxima semana.

Nadal iba a reaparecer en el circuito tras la lesión en la rodilla derecha que le obligó retirarse de su semifinal del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Juan Martín del Potro, a inicios de septiembre. Pero acató una recomendación de los médicos de que arriesgado salir a jugar contra su compatriota español Fernando Verdasco.

También te puede interesar: Federer logra su noveno título en casa, el 99º de su carrera

El campeón de 17 torneos de Grand Slam explicó que sintió dolor abdominal “especialmente” al sacar.

"El doctor me ha recomendado no jugar, porque corro el riesgo de que se rompa y puede ser algo más grave", añadió. Nadal no aclaró si competirá en la Copa Masters de fin de año, que se disputará en Londres desde el 11 de noviembre.

Djokovic, quien ganó su partido de segunda ronda el martes, desplazará a Nadal de la cima el lunes. También el miércoles, Roger Federer avanzó a la tercera ronda cuando el canadiense Milos Raonic se retiró por una dolencia en el codo derecho.