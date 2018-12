Cristhian Cruz renovó con Liga de Quito tras rechazar ofertas

El lateral Cristhian Cruz renovó contrato por 4 años con su equipo Liga de Quito a pesar de tener ofertas a nivel nacional e internacional.

Así lo confirmaron el club, a través de su cuenta oficial (@LDU_Oficial), y el propio jugador que dio detalles del acuerdo y el motivo para quedarse en Liga.

"Mi representante me dijo que había interés de Emelec y un equipo de Brasil pero me han tratado muy bien y me siento muy bien en Liga. Quería quedarme en Liga, me siento contento y mi familia está contenta en Quito", dijo Cruz en entrevista con radio Área Deportiva.

"La prioridad desde un principio le dije a mi representante que la iba a tener Liga", agregó.

El 'chavo' llegó este año procedente de Guayaquil City y jugará la Conmebol Libertadores por primera vez en su carrera, algo que le emociona.

"El Profe desde un principio me dio la confianza, me la gané en los entrenamientos y en los partidos amistosos, para un jugador esa confianza siempre va a ser importante. Será un sueño para mí jugar la Copa Libertadores, es algo que lo soñé desde niño", sentenció.

Mira el tweet oficial: