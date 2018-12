Cevallos-Alfaro, se consumó el dilatado divorcio

José Francisco Cevallos declaró a la prensa sobre la coyuntura administrativa y futbolística que está atravesando el equipo 'torero'. El directivo se refirió a la Antes de partir al exterior, el presidente de Barcelona Sporting Club (BSC),declaró a la prensa sobre la coyuntura administrativa y futbolística que está atravesando el equipo 'torero'. El directivo se refirió a la renuncia de Carlos Alfaro Moreno , la situación laboral de Ariel Nahuelpán, la llegada de nuevos refuerzos al equipo, entre otros temas.

- Sobre Alfaro Moreno -

El exgobernador del Guayas lamentó que el exjugador haya renunciado y manifestó: "junto a él compartimos grandes hazañas. Es una baja sensible pero respetamos su decisión" y añadió que analizará la posibilidad de un reemplazo para el cargo de la vicepresidencia deportiva del club.

Según Cevallos, Alfaro ha expresado su intención de continuar dirigiendo las divisiones formativas del club, una situación que "no le disgustaría" pero que lo decidirá a su regreso.

- Sobre Ariel Nahuelpán -

Aunque la situación entre el futbolista argentino y BSC es incómoda a causa de una deuda , el jugador será llamado a la pretemporada del equipo, aseguró el exministro.

Cevallos explicó que el delantero tiene un año más de contrato y excluirlo sería un despido intempestivo, lo que le causaría más problemas a la institución.

"No haré lo que no quería que me hagan cuando era jugador, nos sentaremos para conversar (con Nahuelpán). De no llegar a un acuerdo, cumplirá su contrato con el club", aseveró.

- ¿Más refuerzos? -

Respecto a otros jugadores para la institución a más del confirmado, Fidel Martínez, dijo que "hay varios jugadores en la esfera Barcelona, esperemos poder definir las posibilidades que tenemos".

Sobre la posibilidad de sumar a Bruno Piñatares, Roberto "La Tuca" Ordóñez y Carlos Garcés, apuntó que "son buenos jugadores, a cualquier equipo le vendrían bien, han tenido un buen año".

"Se han desenvuelto de buena manera, a qué equipo no le gustaría contar con ellos, hay muchas opciones que tendremos que definir con el técnico y las posibilidades económicas", expresó.

- Respecto a Mario Pineida -

Indicó que Barcelona no ha recibido ninguna propuesta formal por el jugador, "solo hubo una propuesta formal, por lo pronto continuará en el club del astillero.