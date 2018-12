Alfaro: "Un entorno ajeno al fútbol afectó el proyecto"

Carlos Alfaro Moreno anunció la mañana de este miércoles que renuncia a la vicepresidencia deportiva de Barcelona Sporting Club debido a "cosas ajenas al fútbol".

"Este año 2018 fue complicado para mí por ese entorno ajeno al fútbol el cual yo considero, es una opinión mía, afectó el proyecto deportivo. Para mí, que soy una persona ajena ese entorno, me afectó de manera decidida", afirmó Moreno en rueda de prensa.

"Es una situación que hemos discutido con el presidente del club, José Francisco Cevallos, a lo largo de todo el año. No es una situación nueva y me tuvo mal todo el 2018, eso provocó un quiebre en mi manera de pensar del proyecto, lo cual me lleva a tomar esta decisión que hago oficial hoy porque esperé que se acabe el torneo como debe ser", agregó el ahora exdirectivo amarillo.

El también exjugador se refería a la actividad política que tuvo Cevallos a lo largo de este año como gobernador del Guayas aunque Alfaro no lo dijo. "Hay una palabra y una actividad que no quiero nombrar", mencionó.

A pesar de la decisión, el ahora exvicepresidente elogió a 'pepe pancho' a quien llamó amigo y una persona que etsima mucho.

"Esto ha sido dificil enfrentarlo, demuestro lo que siento y fue una decisión muy especial regresar al club. Solamente lo hubiese hecho con quien lo hice, José Francisco".

"El presidente me insistió el día lunes, cuando nos reunimos por última vez, en que deponga esta decisión, eso quiero reconocerlo y valorar su grandeza", añadió.

Además, Alfaro Moreno descartó, por el momento, que vaya a tener otro cargo en la institución. "De momento, no puedo certificar o desmentir esa información (que se quede como director de formativas del club)", señaló.