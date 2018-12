Emelec sorprende con doble punta y Liga de Quito repite alineación para final de vuelta

Liga de Quito y Emelec confirmaron alineaciones para la final de vuelta del campeonato ecuatoriano 2018 a disputarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Las mayores novedades las presenta el equipo visitante que no contará con Hólger Matamoros, quien no se recuperó de su lesión, y que lo reemplazará Byron Palacios. El joven atacante hará dupla con el 'cuco' Angulo en una doble punta que no acostumbra usar el entrenador Mariano Soso.

Además, Pedro Quiñónez será titular en lugar del uruguayo Nicolás Queiroz, por lo que será un doble cinco junto a Dixon Arroyo.

En cambio, los 'albos' repiten la alineación usada el pasado miércoles en el partido de ida. Franklin Guerra se recuperó de su dolencia y será titular, al igual que Juan Luis Anangonó quien fue cambiado en el George Capwell, pero está listo para jugar.

Hay que recordar que en la ida el marcador fue 1-1, por lo que un empate a 0 beneficia a Liga y una igualdad en 2 goles o más beneficia a los 'azules' (por el gol visitante). Si se repite el resultado de la ida, el campeón se define por penales.

El cuadro quiteño busca su título número 11, el primero desde 2010. Mientras que los 'eléctricos' quieren su estrella 15 y su tercer bicampeonato.

Estas son las alineaciones:

Liga de Quito: Adrián Gabbarini, José Quintero, Hernán Pellerano, Franklin Guerra, Cristian Cruz, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Jhojan Julio, Anderson Julio, Fernando Guerrero y Juan Luis Anangonó.

Emelec: Esteban Dreer, Juan Carlos Paredes, Leandro Vega, Marlon Mejía, Ronaldo Johnson, Pedro Quiñónez, Dixon Arroyo, Joao Rojas, Romario caicedo, Byron Palacios y Bryan Angulo.