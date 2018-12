Roberto Garcés: "Estoy prácticamente un 90% en Liga"

El volante Roberto Garcés aseguró este viernes 14 de diciembre que está todo acordado para ser nuevo jugador de Liga de Quito.

"Estoy prácticamente un 90% en Liga. Esperamos poder firmar el contrato lo más pronto posible, de palabra ya está, estamos listos para el siguiente paso", dijo en entrevista con radio Área Deportiva.

"Todavía no hemos conversado con el profe (Pablo) Repetto, llego siendo un jugador libre a Liga. Será un lindo reto jugar Copa Libertadores", agregó.

El 'gato' aprovechó para despedirse de El Nacional y explicar por qué no sigue en ese equipo.

"Agradecido por estos tres años, hemos pasado altos y bajos, ayer (jueves) me acerqué a hablar pero no hubo interés por renovar. Voy a ir hoy en la tarde a despedirme y agradecer a todos y a la hinchada, lamentablemente me toca salir", sentenció.