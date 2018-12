Dreer: "Estoy muy tranquilo con lo que he hecho, con lo que hago"

El arquero y capitán de Emelec, Esteban Dreer, no le dio tanta importancia al error que cometió durante la final de ida y que terminó en el gol de Liga de Quito.

"La verdad, uno sale a buscar con los puños y justo choca con un compañero y la pelota queda débil pero a mí no me significa nada. Lamentablemente, son esas cosas que pasan a veces, que uno no las maneja pero estoy muy tranquilo con lo que he hecho, con lo que hago", dijo Dreer en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Sobre el partido, el portero afirmó, como los entrenadores, que la llave está abierta y que el equipo está tranquilo.

"El equipo está muy tranquilo con lo que ha hecho, con lo que ha venido construyendo, por los momentos que ha pasado. Los muchachos lo saben, habíamos hablado que iba a ser una final de 180 minutos", explicó el argentino-ecuatoriano.

"Vamos a tratar de sostener lo que hicimos allá, no sé si Liga podrá sostener eso, si va a salir a jugar o a plantear el mismo juego que hizo acá. Pese a los errores, pese a las cosas buenas que hemos hecho también, vamos a salir a hacer el mismo juego", agregó.