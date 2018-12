Esteban Paz habló sobre el futuro de Jefferson Intriago

El dirigente de Liga de Quito Esteban Paz habló del futuro de Jefferson Intriago tras viralizarse una imagen donde el mediocampista tiene puesta la camiseta de Tigres.

"Hemos hablado con Jefferson varias veces, dificultó mucho cerrar un acuerdo con él por esta situación de la continuidad dirigencial", dijo Paz en entrevista con La radio Redonda de Quito.

"Nos sentamos a conversar firmemente, él ya había tomado una decisión y su deseo era salir al fútbol internacional", agregó el directivo.

Sin embargo, el miembro de la Comisión de Fútbol del elenco quiteño afirmó que seguirán insistiendo a pesar de que Intriago está muy decidido.

"Por más que tratamos de persuadirlo para que no tome esta decisión, me parece que está determinado en tomar este rumbo internacional. Esto no quiere decir que dejaremos de conversar, porque queremos que se quede pero ahora depende de la voluntad del jugador", explicó.

Mira la foto de Intriago con la camiseta de Tigres: