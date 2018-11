Michael Arroyo reaccionó en redes sociales tras suspensión

El ecuatoriano Michael Arroyo respondió, a través de su cuenta de Instagram (@michaelarroyo110), a la suspensión de 1 año que le dio la Comisión de Disciplina por dar positivo en un control antidopaje en el campeonato ecuatoriano 2018.

"Estoy bien, gracias a Dios con mi familia, estoy vivito y dándole gracias por cada día. Como lo subí en mi Instagram estoy bendecido. No voy a llorarle a nadie, estoy firme. Siempre que les ganan los Clásicos lloran y lloran", dijo Arroyo en una transmisión en vivo realizada en la red social ya mencionada.

"Lo único que me da rabia es que me impidan jugar al fútbol. En su momento me castigaron y tenían sus razones, ahora no las tienen", fue otra de las frases que lanzó el futbolista de Barcelona Sporting Club.

El video ya no está disponible en las historias de él, pero el video fue compartido por radio Huancavilca y reproducido por otras cuentas.

Mira el video completo: