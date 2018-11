Dreer y Rodríguez protagonizan una 'final adelantada'

El portero de Emelec, Esteban Dreer, y el delantero de Liga de Quito, Gastón Rodríguez, cruzaron declaraciones previo al duelo entre ambos equipos este fin de semana.

Rodríguez dijo en entrevista con radio Cobertura que "ojalá que ante Emelec no pasen cosas raras. Será un partido difícil. Estamos jugando contra todo, siempre nos echan un jugador", en tono de queja.

Ante esto, Dreer respondió en diálogo con la prensa guayaquileña.

"Primero, no me sorprendió… la verdad, no me interesa. Ellos tienen que mirar puertas adentro. No entiendo lo que quiso decir, no conozco al chico, pero para mí lo más importante es lo que sucede en la cancha, de como Emelec viene ganando los partidos, luchando", explicó.

"No necesitamos nada a favor, tratamos de implementar nuestro juego, de preocuparnos como jugamos", sentenció.

Hay que recordar que los dos clubes se enfrentarán este domingo en el estadio george Capwell, de ganar los 'azules' se asegurarán la etapa e irán a la final justamente contra los 'albos'.