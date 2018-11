Almada: "si no tuviera ganas ya me hubiera ido de Barcelona"

El elenco de Barcelona Sporting Club (BSC) retomó su entrenamiento habitual este lunes, luego de su amarga derrota el último sábado ante Independiente del Valle, un resultado que prácticamente lo deja fuera de la final del campeonato nacional.

En 19 partidos disputados esta segunda etapa, BSC ha ganado en siete ocasiones, empatado otras siete y perdido en cinco.

Los refuerzos que han arribado al palntel no han convencido a la hinchada, salvo ciertas excepciones como Christian Alemán; el comportamiento de su presidente también ha sido cuestionado por los fanáticos y las declaraciones de su entrenador, Guillermo Almada exacerban los ánimos de los seguidores 'canarios'.

En la última rueda de prensa el estratega uruguayo se quejó de los horarios en que Barcelona ha disputado sus encuentro: "no es fácil cuando las cosas vienen mal está comprobado que jugar al medio día es perjudicial me ratifico por decir las cosas justas".

A Guillermo Almada le dijeron “llorón” en rueda de prensa y hubo cruce de palabras en tono elevado entre el entrenador de Barcelona y el periodista. Todo girando en torno al tema de los rayos UV y los juegos a las 12 del medio día.



Vídeo: Andrés Espinoza pic.twitter.com/oiMANQkN1P

— Diego Terán (@diegoteran93) 25 de noviembre de 2018

Luego de esta acalorada discusión, Almada admitió la superioridad que demostró Independiente en este último cotejo y manifestó su intención de continuar en el equipo guayaquileño.

"Si no tuviera ganas ya me hubiera ido de Barcelona, abandonar a los jugadores no es mi estilo", sentenció.