'Bolillo' probará alineación diferente ante Panamá

El entrenador de la selección ecuatoriana, Hernán Darío Gómez, habló con los medios de comunicación en el segundo entrenamiento que la 'Tri' realizó en Panamá la noche del sábado y afirmó que la 'Tri' aún va a ser irregular.

"Ecuador en el momento que está puede jugar un partido bien y puede jugar otro mal porque no tiene todavía esa información y mecanismo para ser equipo", afirmó Gómez.

"Hasta que no gane un partido de eliminatorias no voy a estar contento, ahora necesitamos que el país esté unido", agregó el adiestrador colombiano.

Sobre el juego, el 'Bolillo' adelantó que hará cambios tácticos para el duelo ante los panameños el próximo martes.

"Habrá cambios, otro estilo y otro planteamiento, (...) estoy viendo jugadores, funcionamientos", contó el colombiano antes de describir el momento al que deben enfrentarse en el país.

"Sino ganamos un partido, así sea que juguemos bien, el ambiente no está bueno, es un ambiente herido, complicado. No hay credibilidad, no hay respaldo", explicó el DT de la 'Tri'.

Así lo confirmó con el once titular que usará después de anunciarlo en la práctica de este domingo.

Mira la alineación que usará ante los 'canaleros':

Máximo Banguera, Juan Carlos Paredes, John Narváez, Javier Arreaga, Beder Caicedo, Jefferson Intriago, Sebastián Méndez, Edison Vega, Miller Bolaños; Bryan Angulo, Jhon Jairo Cifuente.