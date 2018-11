Arroyo fue operado y su recuperación será de 3 a 5 semanas

El volante de Barcelona Michael Arroyo fue operado exitosamente de una rotura del menisco lateral de su rodilla derecha y su recuperación será de 3 a 5 semanas.

"Luego del alta médica (que se la dieron hoy mismo) empezará a hacer su rehabilitación de manera inmediata", afirmó el doctor Angelo Auad, quien lo operó.

"Todo va a depender de las ganas que le ponga el rehabilitador y jugador. Pueden ser 3, 4 o 5 semanas, el tiempo simplemente va a estar en relación a la fuerza y la masa muscular que tenga el jugador", agregó el galeno.

'Gambetita' se había pronunciado a primeras horas del jueves y había reconocido que era la mejor opción.

"Conversé con el doctor y me dijo que había dos opciones, que podía seguir y se me podía complicar o si me operaba ahora para tener una recuperación mucho más rápida", explicó.