Dreer: "Sobre la convocatoria no me compete opinar"

El arquero de Emelec, Esteban Dreer, habló con la prensa previo al duelo con Deportivo Cuenca por el campeonato ecuatoriano y se refirió a su no llamado a la selección ecuatoriana.

"Sobre la convocatoria no me compete opinar. Mi nivel lo puede ver todo el mundo y trato de sostenerlo año a año, en ocasiones con errores o aciertos, me siento bien y si no fuera así no podría jugar constantemente", afirmó Dreer.

El guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano no ha sido llamado a la 'Tri' desde que llegó Hernán Darío Gómez como entrenador de la misma. Incluso el 'bolillo' descartó llamar extranjeros, por el momento, al combinado nacional.

El portero 'azul' también habló sobre el duelo ante los cuencanos y la pelea por quedar primero de la segunda etapa y llegar a la final del torneo con Liga de Quito.

"Quedó atrás no haber ganado de visitante, son cosas que nos presenta la campeonato. No debemos subestimar a ningún rival", explicó.

"Desde mi llegada a Ecuador este el es torneo más complicado y eso hace linda la competencia", sentenció.