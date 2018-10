Liga Pro podrá negar inscripción de jugadores a clubes

El gerente de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, Luis Manfredi, reveló cuál es una de las medidas de control económico que tomarán en el torneo 2019.

"El reglamento de control económico fue aprobado por los clubes y ahí está expresada su voluntad. Desde el 2019 tenemos la potestad de aprobar o negar la inscripción de jugadores respecto a la capacidad económica de cada club", dijo Manfredi en entrevista con radio La Red.

"Sin integridad no hay Campeonato, no hay nada. Lo importante no es el artículo que se aplique, sino preservar la limpieza del Campeonato. El valor principal que debemos preservar en el fútbol ecuatoriano es la limpieza de la competición. Ese debe ser nuestro punto de partida y el debate debe girar en torno a esto, no a la aplicación del reglamento a conveniencia", agregó el directivo.

Manfredi también recordó las medidas que han tomado como nuevo rector del torneo nacional tras el supuesto caso de soborno en el país.