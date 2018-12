Alcalde de Milán pide perdón a jugador senegalés del Napoli

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala afirmó sentir "vergüenza" por los cánticos racistas lanzados al futbolista senegalés Kalidou Koulibaly durante el partido Inter de Milán-Nápoles este miércoles 26 de diciembre, y pidió "perdón" en nombre de la ciudad al defensor del club napolitano.

Los gritos de mono "dirigidos a Koulibaly fueron una vergüenza. Un acto vergonzoso hacia un deportista orgulloso del color de su piel", estimó Sala en Facebook, aludiendo a las declaraciones del defensor después del partido.

Koulibaly fue expulsado a un cuarto de hora del final por dos amarillas consecutivas, la primera por una falta y la segunda por aplaudir irónicamente al árbitro.

En ese momento el marcador era de 0-0 pero finalmente el Nápoles acabó perdiendo 1-0.

Según su entrenador Carlo Ancelotti, el cuerpo técnico pidió en varias ocasiones la interrupción del partido por los gritos racistas.

"Seguiré acudiendo a ver al Inter, pero con los primeros cánticos, haré un pequeño gesto; me levantaré y me iré. Lo haré por mí, consciente de que los que lanzan gritos a un deportista de piel negra no harán nada por mi reacción. Pero yo lo haré", escribió Sala.

"Triste por la derrota y sobre todo por haber abandonado a mis hermanos. Pero estoy orgulloso del color de mi piel. De ser francés, senegalés, napolitano. De ser hombre", tuiteó Koulibaly en italiano después del partido.