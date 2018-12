Ibrahimovic amplía su contrato con Los Angeles Galaxy

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ampliará su aventura con Los Angeles Galaxy, al que se unió el año pasado, dijo el club estadounidense de la MLS, poniendo fin a los rumores que lo vinculaban con un equipo europeo en 2019.

"Estamos muy complacidos de firmar un nuevo contrato con Zlatan, a quien lo veremos regresar para el 2019", dijo el gerente general del equipo, Dennis Te Kloese.

El exdelantero del PSG francés, que llegó a los Estados Unidos en marzo de 2018, confirmó la noticia en un video publicado en Twitter "MLZ No he terminado contigo".

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 de diciembre de 2018

"Hubo muchos rumores, muchos susurros, pero nunca me fui", dijo Ibra. "Todavía no he terminado con la MLS, empecé bien, pero todavía no estoy satisfecho con el resultado. Todavía tengo cosas que hacer. Veo mi primer año como calentamiento. El segundo será muy diferente porque ahora sé como es esta Liga".

Le puede interesar: Zlatan Ibrahimovic es nuevo hincha de Barcelona S. C.

El veterano ariete sueco se convertirá en uno de los tres "jugadores designados" del Galaxy, lo que limita los efectos de la regla del límite salarial establecido en la liga estadounidense.

'Ibra', de 37 años, disputó una temporada completa en la MLS con 22 goles en 27 partidos. Una actuación que le valió el título de mejor novato del año.

Se anunció con insistencia un regreso a Europa, particularmente al AC Milan, cuyos colores lució entre 2010 y 2012.

Lea también: Ibrahimovic llama a sus fanáticos para agradecerles su respaldo