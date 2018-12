Lesión de Neymar le impide jugar contra el Estrasburgo

El brasileño Neymar, lesionado en el aductor derecho, "no puede jugar contra el Estrasburgo" este miércoles 5 de diciembre en un duelo por la liga francesa, pero "no es demasiado grave", dijo su entrenador, Thomas Tuchel, que no está preocupado por la Liga de Campeones el próximo 11 de diciembre.

"No es más grave que la última vez, es casi la misma cosa. Pero por eso no puede jugar contra el Estrasburgo", declaró Tuchel. "La última vez descansó contra el Toulouse (victoria por 1-0) pero jugó contra el Liverpool (triunfo por 2-1)

"Ahora es lo mismo: debe descansar unos días, no es demasiado grave", añadió el alemán. "Creo que el mismo que tuvo durante el parón de selecciones. El próximo viernes o sábado estará listo para volver a entrenar", respondió el técnico cuando le preguntaron sobre el tiempo de indisponibilidad del astro brasileño.

Neymar se lesionó en noviembre con la selección de Brasil y recayó el domingo en Burdeos (2-2) en un partido de liga, tocándose a la altura del aductor derecho y gesticulando cuando salió del campo antes de la hora de juego.

El PSG se juega su clasificación a octavos de final de la 'Champions' el 11 de diciembre en Belgrado contra el Estrella Roja.