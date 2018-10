Gremio presentará queja ante Conmebol por Gallardo

El Gremio presentará un recurso ante la Conmebol contra River Plate argumentando que el técnico argentino Marcelo Gallardo, suspendido para la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, interfirió de forma directa en el juego de este martes en el que el once brasileño cayó 2-1 y quedó eliminado.

"Estamos preparando el recurso. El entendimiento no es de Gremio (de que hay una irregularidad). Es de la Conmebol. La Conmebol lo castigó (a Gallardo), y él influyó directamente en el resultado del partido", dijo Nestor Hein, dirigente ejecutivo del club, citado por el portal de noticias Globoesporte este miércoles.

Una comitiva de Gremio viajó a Paraguay para reunirse con representantes de Conmebol este mismo miércoles, según informaciones de medios locales. El martes River Plate remontó y venció 2-1 a Gremio en Porto Alegre y se clasificó para la final de la Copa Libertadores de 2018.

Gallardo había sido sancionado por atrasar la entrada en campo de su oncena en el intervalo del juego de ida en Buenos Aires, que terminó con resultado favorable para los gaúchos por 1-0. El 'Muñeco' Gallardo vio el juego de este martes en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre, pero fuera del gramado.

El entrenador fue visto bajando a conversar al vestuario con los jugadores en el medio tiempo. Consultado por los medios tras el partido, el argentino reconoció la acción pero dijo no estar arrepentido, incluso si esto le cuesta perderse la final del torneo continental.

"Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo y hablar con los jugadores porque creía que lo necesitaban y que yo también lo necesitaba y bueno, tal vez, incumplí una regla de no tener que entrar al vestuario que era lo que no estaba permitido, pero lo reconozco y lo asumo (...) No me arrepiento para nada", dijo.

Tras el choque, el presidente del club brasileño, Romildo Bolzan, cuestionó el proceder de Gallardo y dijo que acudirían a la Conmebol aunque sin mayores expectativas.

"No veo una perspectiva más allá de la multa. Vamos a ver quien tiene vergüenza. Gremio fue irrespetado. El adversario viene aquí y no respeta. Creo que se burlaron del campeonato. Fue una agresión de todas las órdenes. No precisaban ser expertos para ganar. Vamos a esperar para ver el tipo de providencia que la Conmebol va a tomar. Si son omisos, si aceptan, se convierte en una situación muy dudosa", dijo Bolzan a los medios.

En la Conmebol, están estudiando la magnitud de la sanción que se va a imponer a Gallardo. "Seguro que no estará en el banco de las dos finales, y podría ir más allá", dijo un experto regularmente consultado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Según esa fuente, la sanción podría privarlo de presencia en el estadio durante las dos finales de la Copa Libertadores e ir hasta el Mundial de Clubes, en diciembre próximo, en caso que River clasifique.

"No habrá impunidad, la Conmebol quiere hacer un ejemplo, mofarse de esa manera de parte de un referente deportivo...", lamentó el experto. La decisión de la Conmebol se conocerá al final de esta semana si River no se opone a una sanción, o al principio de la próxima.