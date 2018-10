Lopetegui: 'el castigo ha sido muy excesivo'

El técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, muy perturbado tras caer 5-1 ante el Barcelona en la 10ª jornada de Liga considera que "el castigo ha sido muy excesivo" y que está "con fuerzas" para seguir al frente del equipo.

"Ha sido un partido extraño, en la primera parte hemos tenido situaciones de gol, ellos han sido muy contundentes, en la segunda parte recuerdo muchísimas oportunidades nuestras, no ha podido ser y al final el gol define el fútbol", añadió el técnico, que apareció serio y abatido en rueda de prensa.

"Una derrota siempre es dura, en casa del F.C. Barcelona más, con la sensación de que hemos tenido momentos para darle la vuelta al partido, pero no ha podido ser", consideró Lopetegui, cuyo equipo tuvo un breve momento de dominio al inicio de la segunda parte para ponerse 2-1.

"La primera parte nos reprochamos no haber tenido un poco más el balón, como en la segunda parte, pero al final puedes tener muchas situaciones de gol, pero si no marcas... Y con el 3-1 de partido se ha terminado", recordó el entrenador blanco.

"Estoy triste, como está el vestuario, pero fuerzas yo tengo, estamos en octubre, es un palo duro, pero tengo fuerzas para pensar que todo es reversible por la distancias y el tiempo que queda, y la confianza en el grupo, que va a ir creciendo, va a ir mejorando", añadió Lopetegui, que no se pronuncia sobre un posible cese tras acumular cinco derrotas en siete partidos.

"No soy yo quien toma las decisiones, he explicado mi ánimo, mi creencia en este equipo, a partir de ahí no es responsabilidad mía (la decisión de cesar o no)", afirmó.

"El equipo tiene vida, me siento ahora mismo triste, pero con mucha fuerza para seguir dirigiendo a este grupo", concluyó.