New England Revolution recuerda los goles de su MVP, Cristian Penilla

El equipo New England Revolution (NER) de la MLS recordó, este lunes 31 de diciembre del 2018, los goles de su mejor jugador esta temporada, el ecuatoriano Cristian Penilla.

Penilla jugó 33 encuentros e hizo 12 goles por el NER, sin embargo no alcanzó para clasificar a los playoffs.

El premio como MVP (Jugador Más Valioso por sus siglas en inglés) fue entregado al ecuatoriano a finales de octubre pasado.

El delantero seguirá en ese club para la temporada 2019.

Mira todos sus goles:

A look back at our 2018 @JetBlue #NERevs Team MVP, Cristian Penilla!!! pic.twitter.com/4juE3MqEx0

— New England Revolution (@NERevolution) 31 de diciembre de 2018