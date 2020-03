La Unión Europea (UE) criticó este jueves la decisión "unilateral" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir entrar en su país a los extranjeros procedentes de varios países de Europa para prevenir la propagación del coronavirus.

"La UE desaprueba el hecho de que (...) la prohibición de viajar se haya adoptado unilateralmente y sin consulta", reza una declaración de la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de su par del Consejo Europeo, Charles Michel.

El miércoles, el presidente estadounidense anunció la prohibición de entrada por 30 días a partir del viernes para los extranjeros procedentes del espacio de libre circulación europeo Schengen, una medida que desató una nueva tormenta en los mercados.

El espacio Schengen incluye a la mayoría de países de la UE -salvo Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Croacia y Chipre-, así como a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. El Reino Unido queda fuera del ámbito de aplicación de la medida.

Los responsables europeos indicaron que la UE "está adoptando medidas enérgicas para limitar la propagación del virus", que es, a su juicio, "una crisis mundial, no limitada a ningún continente y requiere cooperación en lugar de una acción unilateral".

"El nacionalismo no es la respuesta a la COVID-19, porque a los virus no les importan las fronteras ni las nacionalidades", indicó el eurodiputado liberal y ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt, expresando el malestar en el bloque.

Para un diplomático europeo, que ve a la UE como el "chivo expiatorio", "Trump está pateando simplemente a un hombre cuando está en el suelo". "Quiere aparentar que tiene el control, pero en siete días estará claro que no lo tiene", agregó.

Incluso, el Reino Unido, que ya no forma parte del bloque, expresó sus dudas sobre la decisión, ya que, en palabras del ministro de Finanzas Rishi Sunak a la BBC, "no se ha demostrado" que este tipo de medidas "tengan algún efecto real".

En un tuit anterior, Michel, que coordina los trabajos de los mandatarios del bloque, aseguró que la UE evaluaría la situación este jueves, alertando de que la decisión de Trump podría implicar una "perturbación económica".

El departamento de Estado estadounidense exhortó además a los estadounidenses a que no viajen al extranjero.

Según el último balance de la AFP, establecido a las 09H00 GMT del jueves, Europa sumaba 22.969 casos de nuevo coronavirus y 947 fallecidos.