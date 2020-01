La familia real británica afirmó este miércoles que está "dolida" por la decisión del príncipe Harry y su esposa Meghan de apartarse de su posición dentro de ella.

Y esa "decepción" tiene mucho que ver con que la pareja no consultó a ninguno de los miembros activos de la Casa Real, ni siquiera a la Reina, antes de emitir la noticia a través de sus redes sociales.

El corresponsal de Asuntos de la Realeza de la BBC, Jonny Dymond, el Palacio de Buckingham se vio sorprendido por la noticia, cuando las conversaciones sobre el futuro de la pareja "apenas comienzan".

Y agregó, mediante un comunicado, que existen "serios y complicados asuntos" sobre los que hay que trabajar.

En un texto dado a conocer este miércoles a través de Instagram, los duques de Sussex señalaron que tomaron la decisión "después de meses de reflexión y discusiones internas".

"Pretendemos dar un paso atrás como miembros sénior de la familia real y trabajar para volvernos financieramente independientes (...)", añadieron.

The couple, together with their son Archie, recently spent time in Canada

"Planeamos dividir nuestro tiempo entre Reino Unido y América del Norte y seguir honrando nuestro deber con la Reina, la Mancomunidad de Naciones y nuestras fundaciones de caridad".

Las reacciones

La profesora de historia Kate Williams le explicó a la BBC que va a ser muy difícil para la pareja la transición hacia una "vida normal", y más ahora, ya que la atención de los medios aumentó con su decisión "sin precedentes".

"Harry y Meghan son celebridades reconocidas a nivel mundial. Meghan ya era famosa antes de casarse con Harry. Y Harry se va a volver aún más famoso cuando su padre —y después su hermano— se conviertan en reyes de Inglaterra", explicó Williams.

"Él siempre será muy cercano al círculo íntimo de la realeza. Va a ser muy difícil si durante una parte del año Harry y Meghan viven en Canadá, mientras tratan de sacar adelante sus negocios y sus fundaciones de caridad", añadió.

Otros analistas coinciden en ver la sombra de la madre de Harry, la recordada Diana de Gales, en la resolución.

Y también se muestran de acuerdo al asegurar que la realeza británica está "profundamente decepcionada" con la decisión.

Harry y Meghan se reunieron con altos cargos diplomáticos de Canadá en Londres a principios de esta semana.

"No es la primera vez que algo así pasa. Recuerdo cuando Diana, de repente, anunció que se retiraba del patronazgo de al menos 50 fundaciones de caridad una vez se consumó su separación del príncipe Carlos", le dijo a la BBC Penny Junior, especialista en temas de la realeza.

"El problema ahora es que ellos —los duques de Sussex— no trabajan para ellos mismos, sino para la familia real, y hacer este tipo de anuncios sin consultar es algo más que inusual o extraño", agregó.

Para varios expertos, las cuestiones más complejas a resolver, y las que más críticas generan, son la seguridad y la independencia económica.

Para Graham Smith, vocero de la organización Republic, que aboga porque el cargo de jefe de Estado -que ocupa la reina Isabel II- no sea hereditario, sino elegido democráticamente, está claro que la decisión de Harry y Meghan levanta serios cuestionamientos sobre el futuro de la monarquía

"¿Quién va a pagar por sus gastos y su estilo de vida cuando no estén en Reino Unido?", se pregunta.

"Sugerir que todavía no son financieramente independientes es increíblemente grosero y evidencia un sentido de derecho adquirido y una falta de autoconciencia que es común entre los miembros de la realeza", añade.

"Ellos sugieren que no van a ser parte de la realeza, pero siguen recibiendo dinero del pueblo británico mientras encuentran otras formas de financiación".

¿Una "puesta en escena"?

Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron en mayo de 2018.

El corresponsal de Asuntos de la Realeza de la BBC, Johnny Dymong, esto es una discusión que tiene dos partes: Harry y Meghan por un lado y la familia real por el otro.

"Hay muchas preguntas por responder y eso aumenta el malestar de la familia real porque no fue consultada: ¿cuál será su nuevo rol? ¿dónde vivirán y quién lo financiará? ¿cuál será la relación con el resto de la realeza?", dice Dymong.

Pero sobre todo, para Dymong, hay una pregunta que todavía no parece tener respuesta: "¿Qué significa esto para la familia real?".

"Esta noticia ocurre pocos meses después de que el príncipe Andrés fuera obligado a dejar sus deberes reales debido al escándalo que lo relacionó con Jeffrey Epstein", el magnate estadounidense que se suicidó hace unos meses en prisión mientras esperaba un juicio por delitos de tráfico sexual.

"Y algunos podrían ver estos como la monarquía que necesita el siglo XXI. Sin embargo, Harry y Meghan llegan a un público que ningún otro miembro de la realeza alcanza. Eran parte de ese cambio", explicó el corresponsal.

"Ahora tenemos que ver si este nuevo modelo de ser de la realeza funciona o es en realidad una puesta en escena para dejar la familia real".