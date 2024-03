Caso Purga: Fabiola Gallardo ayudó a Mayra Salazar

El 17 de julio de 2023, la comunicadora de la Corte de Guayas, Mayra Salazar, pide un favor a la presidenta Fabiola Gallardo para que le ayude a diferir la audiencia de un amigo que debía darse ese día. Esto dentro de los chats del Caso Purga. Le escribe:

Mayra Salazar: Hoy es lo del amigo en la tarde, hable con HT para que no se haga, no se olvide de HT.Fabiola Gallardo: Si hoy se resuelve Mayra Salazar: Graciasss Fabiola Gallardo: A qué hora es?Mayra Salazar: 2 pm

HT es el juez provincial de Guayas, Henry Taylor, quien ahora está preso y procesado en el Caso Purga. El diálogo entre ambas sigue:

Fabiola Gallardo: Presentaron escrito?Mayra Salazar: Para hoy no, por eso quería que HT no se conecte o acoliteFabiola Gallardo: Ya conversé con él, va a buscar el modoMayra Salazar: YapiiiiFabiola Gallardo: Si no le voy a preparar una invitación de presidencia a una reunión de trabajoMayra Salazar: Mejor, para que esté ocupadoMayra Salazar: Jijiji, Tks

Minutos después, Gallardo le envía la invitación que elaboró para que el juez Taylor pueda faltar a la audiencia, lo convoca a una mesa de trabajo en la presidencia de la Corte de Guayas, el mismo día, a las 13:30, media hora antes de la audiencia.

Y reenvía a Mayra Salazar, lo que le contesta el juez Taylor:

Juez Henry Taylor: Llegaré al despacho pasadas las 2 pm, voy a almorzar tranquilo

Al revisar la agenda de la Corte, ese día a las 2 de la tarde, el juez Taylor tenía la audiencia del hermano de Daniel Salcedo por el delito de peculado.

Le puede interesar: Caso Purga | La Fiscalía hace públicos cuatro chats de Mayra Salazar con otros implicados

Ahora Daniel Salcedo, procesado en el Caso Metástasis, el juez Henry Taylor y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, procesados en el Caso Purga, comparten prisión: están presos en la Cárcel de Latacunga.