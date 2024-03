Macarena Valarezo desmiente fuertes acusaciones de Luciana Guschmer y cuenta su verdad

View this post on Instagram

"Hubo un poco de fricciones. Yo no tuve mucha intimidad con ella (...) porque a mí sí me molestaban ciertas actitudes que no me gustaban, mucha mala palabra, muchos comentarios desatinados y fuera de lugar", explicó la conductora de televisión de 51 años.

La política quiteña recordó una anécdota en la que influencer le habría hecho una "broma muy pesada", donde Guschmer le gritó en el oído, según las declaraciones de Valarezo, pero en ese momento Macarena decidió no omitir comentarios al respecto, sin embargo, su rostro no ocultó el malestar y Lu al darse cuenta de esta reacción, habría manifestado "Si me haces algo, yo te pego".

