Cómo recuperar conversaciones borradas de whatsapp

Aunque la mayoría de los usuarios de WhatsApp piensan que las conversaciones de la aplicación de mensajería instantánea no se pueden recuperar, lo cierto es que hay una forma de hacerlo. Y es que las copias de seguridad que hace la aplicación se acaban almacenando en el propio dispositivo y se pueden configurar para que se realice con la periodicidad que el usuario desee, según informa el portal de Ideal.es

No obstante, recuperar otras conversaciones hará que se borren las actuales, puesto que la aplicación no habrá realizado la copia pertinente del día de hoy.

Para poder recuperar las conversaciones, debes desinstalar la aplicación y volver a instalarla. Una vez hayas realizado este paso, WhatsApp te preguntará si quieres restaurar el historial de mensajes desde la copia de seguridad. Es en ese momento cuando deberás darle a restaurar y las conversaciones borradas aparecerán de nuevo en tu dispositivo.

Si las conversaciones son antiguas, deberás recuperarlas de una copia de seguridad anterior. Éstas se encuentran en la carpeta WhatsApp/Databases‘ y su nombre es siempre ‘msgstore-aaaa-mm-dd.1.db.crypt7’. Además, verás que hay otro archivo llamado ‘msgstore.db.crypt7’, el encargado de recuperar las copias de seguridad. Elige el archivo del día que quieras y renómbralo con el nombre ‘msgstore.db.crypt7’. Cuando hayas realizado este paso, desinstala la aplicación, elige la copia que quieres restaurar y renómbrala. Vuelve a instalar WhatsApp en tu smartphone y restaura la copia cuando te lo indique la propia App.

Si tu sistema es iOS, iCloud, tus conversaciones se guardan en la nube de Apple, de modo que tendrás que acceder a ‘Ajustes>iCloud’ y activar la opción ‘Documentos y datos’ para acceder a las copias de seguridad. Después debes realizar el mismo procedimiento que con Android.

Pero quizá tu problema no es que hayas borrado una conversación, sino que vas a cambiar de dispositivo y quieres guardar las conversaciones. En estos casos, debes conectar el móvil al ordenador a través de un cable USB, abrir la carpeta WhatsApp/Databases y guardarla entera en el equipo. Después instala la aplicación en el nuevo dispositivo, pero no la abras. Conecta el teléfono nuevo al ordenador y entra en la carpeta de WhatsApp ‘Databases’ (si no existe debes crearla). Copia en ella todos los archivos que empiecen por mgstore, abre la aplicación, verifica el número de teléfono y listo.