Así funcionará Facebook Dating

Cupido tendrá un nuevo aliado en internet.

"Si estamos comprometidos a construir relaciones significativas, entonces esta es quizás la más significativa de todas", dijo Mark Zuckerberg al presentar una de las principales novedades con las que contará Facebook este año.

Se trata de Facebook Dating, una aplicación con la que la plataforma incursionará en el mundo de las aplicaciones de citas para ayudar a personas solteras aconocer candidatos potenciales con los que mantener una relación amorosa.

"Hay 200 millones de personas en Facebook que se identifican como solteras", dijo Zuckerberg al presentarla, durante el evento anual de desarrolladores de la red social, el F8, que se celebra este martes y miércoles en California, Estados Unidos.

El evento se desarrolla en un clima sombrío debido al escándalo de Cambridge Analytica y en medio de crecientes preocupaciones por la cuestión de la privacidad.

Derechos de autor de la imagen REUTERS Image captionDesarrolladores asistentes al F8 de Facebook.

Por ello, Zuckerberg se apresuró a decir que el servicio de citas fue diseñado "con la privacidad y la seguridad en mente desde el inicio".

Pero, ¿cómo funcionará exactamente esta herramienta?

Independiente de tu "news feed"

La herramienta de citas estará dentro de la aplicación de Facebook, pero es opcional.

Si quieres usarla, lo primero que tendrás que hacer es completar tu perfil. No temas, este no será visible ni va a aparecer en el "news feed", así tus amigos de Facebook no tienen por qué saber que estás usando Dating.

Además, la herramienta solo te va a sugerir personas que no son tus amigos en la red social, pero que sí usan el servicio de citas y coinciden con las preferencias que señalaste en tu perfil.

En Dating solo se mostrarán el nombre, la foto, el lugar de residencia e información básica sobre gustos e intereses de los usuarios.

Derechos de autor de la imagen FACEBOOK Image captionMark Zuckerberg durante la presentación de Facebook Dating.

También te permite ver eventos en tu ciudad y unirte a grupos que puedan interesarte.

Si en uno de esos eventos o grupos ves a alguien que te interesa, puedes iniciar una conversación con la foto de su perfil. Si esa persona quiere responder, se abrirá un chat privado, conectado a su perfil e independiente de Facebook Messenger.

Facebook explicó que se trata solo de un chat de texto, como medida de seguridad.

Falta de confianza

Pese a que en su presentación Facebook puso énfasis en la privacidad y la seguridad, tras los recientes escándalos de vulneración de datos, este nuevo servicio fue recibido con algo más que escepticismo.

Algunos usuarios calificaron la idea de totalmente innecesaria.

"Nadie pidió a Facebook una aplicación de citas... esto específicamente es algo tan innecesario a la luz de los recientes escándalos", escribió una usuaria en Twitter.

"Facebook Dating... para aquellos que queremos arrojar aún más datos personales en Facebook", se leía en otro tuit.

Aunque aún no hay fecha oficial para su lanzamiento, el jefe de Facebook dijo que sería "pronto".

Sin embargo, su impacto ya se empezó a notar en el que sería su principal competidor: Tinder, la aplicación de citas que obtiene información de perfiles de Facebook.

Las acciones de la compañía propietaria de Tinder, Match Group, cayeron un 20% tras el anuncio de Zuckerberg.