La línea de tiempo y otras mejoras del nuevo Windows 10 que te facilitarán la vida

La nueva versión de Windows 10 ya está disponible y viene con algunos cambios pensados para mejorar la administración de tareas, ganar tiempo y, básicamente, facilitarle la vida a los usuarios.

La actualización se puede descargar manualmente, de forma gratuita. Si aún no lo has hecho, también puedes esperar al 8 de mayo, cuando Microsoft empezará a enviar notificaciones automáticas para todos los ordenadores.

Pero, ¿qué tiene de diferente este Windows 10? Aquí te explicamos las principales novedades de la actualización:

La línea de tiempo

Es la principal novedad y, probablemente, la que más apreciarás como usuario.

Derechos de autor de la imagenMICROSOFT Image captionLa línea de tiempo vive en el botón 'Vista de tareas'.

La línea de tiempo se encuentra en el botón "Vista de tareas" y se trata de un nuevo modo de organización cronológica.

Básicamente, te permite ver tus actividades en una determinada aplicación o archivo desde cualquier dispositivo en el que hayas iniciado sesión en los últimos 30 días.

Ello te permite retomar un trabajo en dónde lo habías dejado sin importar el dispositivo en el que lo hayas iniciado.

Pero si no quieres que se recuerde tu historial puedes desactivar la función en la configuración de "Historial de actividad".

Compartir con dispositivos cercanos

Para todos aquellos a los que le parece engorroso tener que enviar un correo electrónico para transferir algo a otro dispositivo, Windows 10 viene con otra novedad importante.

Se llama "Nearby Share"y te permite compartir páginas web, documentos, fotos o cualquier archivo que admita la función compartir de Windows 10 con dispositivos que estén físicamente cerca a través de Bluetooth. Es algo así como AirDrop en los aparatos de Apple.

No está ligado a tu cuenta de Microsoft, por lo que puedes transferir a otros dispositivos que no sean tuyos y es útil cuando tienes que compartir algo con un compañero de trabajo o un amigo pero no tienes un USB. Solo tienes que pulsar el icono de 'compartir', seleccionar el dispositivo que está cerca y enviarlo.

'Focus assist'

Derechos de autor de la imagenMICROSOFT Image captionLa actualización de Windows 10 te permite personalizar el modo 'no molestar'.

El "focus assist" o asistente de concentración es una mejora a la versión "no molestar", que te permitía silenciar notificaciones mientras haces una determinada tarea que requiere 'silencio'.

La puedes activar manualmente o programarla para un horario, y, cuando finalices, la propia herramienta te proporcionará un sumario de lo que te perdiste.

Con la actualización, puedes personalizar una lista de personas o aplicacionescuyas notificaciones pueden llegar aún cuando la función esté activada.

Mejoras en Microsoft Edge

Derechos de autor de la imagenMICROSOFT Image captionWindows 10 también ha mejorado el diseño del navegador Microsoft Edge.

Una de las experiencias más molestas cuando navegas por internet se produce cuando estás leyendo una página y empieza a sonar un video o un anuncio en otra pestaña que también tienes abierta.

Ahora, el navegador Microsoft Edge te permite identificar de forma rápida qué pestaña está sonando —se activará un ícono en la pestaña en cuestión— y silenciarla.

La actualización también trae la opción de autocompletado automático de formularios de pago.

Además, Microsoft ha actualizado la interfaz, dándole un diseño más fluido.

La función de dictado

Otra de las características de la actualización de Windows 10 es la mejora en la función de 'Dictado', que te permite convertir tus palabras habladas en texto.

Para ello solo tienes que poner el cursor en cualquier parte del documento, pulsar la tecla de Windows+H y comenzar a hablar delante del micrófono.

Microsoft dijo que la herramienta es ahora más precisa y rápida.

Cortana

Derechos de autor de la imagenMICROSOFT Image captionCortana ahora también te puede recordar tus tareas pendientes.

El asistente virtual de Microsoft también experimentó algunas mejoras. Cortana podrá sincronizarse con la Línea de tiempo y avisarte de las tareas que quizá quieras terminar.

Si eres usuario de Spotify también podrás decirle a Cortana que reproduzca una canción o una lista.

También se ha compatibilizado con algunos electrodomésticos inteligentes —entre ellos algunos de ecobee, Honeywell y Nest Thermostat—, lo que te permitirá manejar tu hogar con solo un comando de voz.

Así que si estás regresando a casa, y quieres encender la calefacción, solo tienes que pedírselo a Cortana.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.