¿Habrá un nuevo botón "No me gusta" en Facebook?

La plataforma social más popular de internet estaría trabajando en una reacción negativa a los comentarios, sin embargo no es exactamente el botón "no me gusta" que muchos usuarios piden.

De acuerdo con la gigante del internet, la idea del “No me gusta” se relaciona con algo negativo y que puede provocar problemas en la comunidad.

Según cita el portal El Comercio.pe, usuarios de Facebook informaron que han comenzado a ver el botón "downvote" en la sección de comentarios de las publicaciones en las páginas públicas de esta red social. La nueva alternativa ofrece la opción de informes como "ofensivo", "engañoso" y "fuera del tema".

La diferencia con el botón "Me Gusta" o las reacciones, el nuevo botón trata de hacer conocer a Facebook acerca comentarios inapropiados o engañosos, según explicó la compañía.

La nueva función se encuentra en período de prueba y sólo unos pocos usuarios pueden acceder a ella, aunque la intención de Facebook es que esto mejore el algoritmo que muestra el contenido a los usuarios. Facebook reitera que la dinámica no se aplicaría a posteos de usuarios, sino páginas públicas.