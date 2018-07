Selena Gomez se negó a cantar con Maluma

La famosa cantante estadounidense Selena Gomez reveló durante una entrevista con Clevver TeVe, un canal de YouTube especializado en entretenimiento, las razones que evalúa para una posible colaboración con el artista colombiano Maluma.

La periodista le dijo a Gómez que la audiencia hispana quería "saber cuándo va a suceder la colaboración con Maluma”, a lo que ella respondió que "me encantaría (trabajar con él). Yo solo... no sé, para mí las mujeres son muy importantes, así que diré que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas", refiriéndose a la polémicas letras del artista.

El colombiano afirmó ante Billboard a inicios de 2018, cuando ambos artistas empezaron a seguirse en Instagram, que le encantaría cantar junto a Selena y manifestó ante las cámaras su admiración por ella.

Los fanáticos de ambos cantantes continúan a la expectativa de un posible trabajo que una a las dos estrellas, sin embargo, si Maluma logra que Selena acepte, tendría que existir un compromiso relacionado al respeto por las mujeres en la letra del tema.