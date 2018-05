Personas con sobrepeso tienen más posibilidades de sobrevivir a una infección

Tener sobrepeso puede acortarte la vida, ya que está relacionado con numerosas patologías.

Pese a ello, en algunas situaciones, los pacientes obesos tienen ventajas sobre los que presentan un peso normal, según un nuevo estudio.

Y es que un informe presentado por el Congreso Europeo sobre la Obesidad muestra que los pacientes con más peso tienen el doble de posibilidades de sobrevivir a una infección una vez admitidos en el hospital.

La investigación, para la que se analizaron los casos de de 18.000 personas ingresadas en centros hospitalarios de Dinamarca con enfermedades infecciosas, concluyó que las personas con sobrepeso tenían un 40% menos de probabilidades de morir.

Esa cifra aumentaba hasta el 50% menos en el caso de los pacientes obesos.

La "paradoja de la obesidad"

Todos los expertos coinciden en que en general la obesidad contribuye a una peor calidad de vida.

Las personas obesas suelen ser más propensas a sufrir complicaciones médicas y desarrollar enfermedades cardíacas. La obesidad también está relacionada con hasta 12 formas diferentes de cáncer.

Y sin embargo, hay situaciones en las que ser obeso puede resultarte beneficioso.

Hay dos razones que explican por qué las personas obesas podrían ser más propensas a sobrevivir a enfermedades infecciosas.

La primera es que la obesidad causa inflamación crónica, lo que provoca una fuerte respuesta por parte del sistema inmunitario. Esto a su vez podría ayudar a las personas con sobrepeso a recuperarse antes de una infección.

La segunda razón es que las personas con más peso suelen tener más reservas de energía, lo que resulta muy conveniente a la hora de combatir una enfermedad.

Ayuda contra la neumonía

En el Congreso Europeo sobre la Obesidad también se presentó un estudio realizado en Estados Unidos entre 2013 y 2014 que muestra que los pacientes con sobrepeso ingresados por neumonía tenían un 23% más de posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad.

Y los pacientes con obesidad tenían hasta un 29% más de posibilidades de salir del hospital con vida que las personas de peso regular.

El sobrepeso también ayuda en casos de sepsis (envenenamiento de la sangre): según datos de Estados Unidos los pacientes obesos tenían un 22% menos de probabilidades de morir en estos casos, gracias a su condición física.

Un fenómeno conocido

La "paradoja de la obesidad" es un fenómeno bastante conocido entre la comunidad médica.

Image captionMantener un estilo de vida activo es una buena estrategia contra la obesidad.

Según datos de la Fundación Británica de la Salud, en Reino Unido, los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen menos probabilidades de morir en el hospital después de una operación cardíaca que aquellos que tienen un peso saludable.

"La paradoja de la obesidad" podría explicarse en parte debido al uso del índice de masa corporal (IMC) como medida de grasa.

Según explicaron varios expertos a la BBC, el índice de masa corporal no diferencia entre la masa corporal magra y la masa grasa, por lo que personas altas y musculosas también tienen un índice de IMC alto.

Los expertos señalan que la grasa, sobre todo alrededor del vientre, es muy perjudicial para la salud.

Aunque no existe consenso sobre si la paradoja es real o no, la comunidad médica avisa que estos resultados no significan que la obesidad sea más saludable en general.

Por lo tanto vigilar el peso, sobre todo alrededor de la cintura, sigue siendo esencial.