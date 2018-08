¿Quién inventó realmente las papas fritas?

Ya sea pescado y papas fritas en Inglaterra, un plato de "poutine" en Québec, filetes parisinos con papas a la francesa, papas fritas belgas con mayonesa o, incluso, una orden "gigante" de papas fritas en EE.UU., muchos lugares han hecho suyas las sencillas papas fritas.

A pesar del nombre común de este plato -y el hecho de que Francia le ha dado al mundo muchas comidas famosas, desde la baguette al soufflé-, las papas fritas son belgas, sin lugar a dudas o al menos para Albert Verdeyen, chef y coautor del libro Carrément Frites, que traza la historia de esta preparación.

Verdeyen señala que aunque los estadounidenses en inglés las llaman French fries (papas a la frances) en realidad son "papas francófonas".







¿La pasta viene de Italia? 4 alimentos que no son del país que esperas que sean

¿Bélgica?

La tradición popular afirma que las papas fritas originales nacieron en Namur, en la Bélgica francófona, donde los lugareños eran especialmente aficionados al pescado frito.

Cuando el río Mosa se congeló durante un invierno frío en 1680, la gente frió papas en lugar de los peces pequeños a los que estaban acostumbrados, y nacieron las papas fritas.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEn 2003, este belga compitió para llenar de papas fritas una cesta de 3,5 m de alto y 1.200 kgs de peso.

Los defensores de esta historia afirman que esta ciudad belga no es solo la fuente de las papas fritas, sino de su nombre: los soldados estadounidenses, estacionados en la región francófona durante la Primera Guerra Mundial, apodaron a las papas fritas como "papas a la francesa", y así nació (aunque ligeramente impreciso) el apodo común.

Aunque Bélgica está solicitando en la actualidad a la Unesco que respalde a las papas fritas como icono oficial del patrimonio cultural belga, algunos afirman que esta leyenda no se sostiene del todo.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionSe cree que en el Pont-Neuf, que pasa sobre el río Sena, en París, se vendía la primera forma de preparación de las papas fritas.

¿Francia?

El historiador culinario Pierre Leclercq, profesor de la Universidad de Lieja, señaló en un artículo que la historia sobre las papas fritas "no es plausible" .

Primero, y ante todo, explicó Leclercq, incluso si la leyenda basada en Namur es cierta, es mucho más probable que ocurriera, no en 1680, sino en 1739: después de todo, escribió, las papas no se introdujeron en la región hasta 1735.

Pero incluso una vez que los habitantes de Namur tuvieron los tubérculos a su disposición, dijo Leclercq, es poco probable que los frieran.

"En el siglo XVIII, la grasa era un lujo para las personas de recursos limitados", afirma, explicando que, por esa razón, parece sospechosa la idea de que los pobres desperdiciaran la grasa utilizándola para freír.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEsta fotografía, tomada en 1890, muestra a vendedores ambulantes de papas fritas en París.

Leclercq no es el único en creer en una historia diferente para el origen de las papas a la francesa. Algunas personas, especialmente los franceses, toman el nombre del plato de una manera un poco más literal.

Estos defensores de una papa frita realmente "francesa" afirman que la primera forma de esta preparación fue el Pont-Neuf, una patata frita vendida en carritos en el puente más antiguo de París, el Pont Neuf, a finales del siglo XVIII.

Por un lado, es difícil saber si las referencias escritas a las papas fritas se refieren a trozos fritos de papa, o más bien a rodajas salteadas en una sartén con mantequilla.

Las papas a la francesa aparecen por primera vez por escrito, en su forma actual y con la tradicional técnica de doble fritura para lograr la corteza perfecta y el interior tierno, a principios del siglo XX en una guía belga llamada Traité d'économie domestique et d 'hygiène (Tratado de Economía e Higiene Doméstica). Pero para Leclercq, incluso esto no es suficiente para demostrar de manera categórica el carácter belga de las papas fritas.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLa Poutine combina papas fritas, cuajada de queso y salsa. Es típica de Canadá y su origen ha desatado peleas entre varias ciudades del país.

Un platillo del mundo

Pero tal vez no es su "partida de nacimiento" lo que importa a la hora de decidir quién merece reclamar a las papas fritas, sino quién creó la versión más emblemática del plato.

Para algunos, las papas a la francesa, sin importar sus orígenes francófonos, se han vuelto estadounidenses, donde el consumo promedio por persona es de cerca de más de 13 kilos al año.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionLos belgas utilizan para sus papas fritas una variedad del tubérculo originario de Holanda, conocido como Bintje.

Mientras tanto, Canadá, hogar de McCain Foods, el mayor fabricante mundial de papas fritas congeladas, las ha convertido en un plato nacional gracias a la Poutine, la combinación de papas fritas, cuajada de queso y salsa que apareció por primera vez en la zona rural de Québec en la década de 1950.

Cómo las raciones militares de guerra cambiaron la comida

En 1928, The New York Times declaró al "fish and chips", pescado y papas fritas, el "perro caliente de Inglaterra".

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionEl "Fish and Chips" es una de las comidas más populares de Reino Unido.

Después de todo, en un mundo donde las papas fritas a menudo se reducen a ser solo un acompañamiento de hamburguesas, carne o pescado, o una base para salsa y queso, solo en Bélgica las papas fritas son en sí mismas una comida: de manera tradicional, hechas con la variedad de papa holandesa bintje, estas papas fritas son siempre fritas en sebo de res (nunca en aceite), amontonadas en un cono de papel con un toque de mayonesa.

"Creo que los belgas pueden, muy fácilmente, comerse papas fritas por su cuenta", dijo el escritor Albert Verdeyen.

Quizás esto es lo que hace toda la diferencia.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.