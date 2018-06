La única mujer que fabrica armas para "Game of Thrones"

Probablemente no sea una buena idea pelear con Natalia Lee.

Esta australiana de 35 años es la única mujer que fabrica armas para la serie "Juego de Tronos" (Game of Thrones, en inglés) y sus creaciones van desde flechas ardientes hasta catapultas gigantes.

Fue ella quien también interpretó en la primera temporada a la temible Chella, porque necesitaban "una guerrera que se cortara las orejas".

Pero si bien le encanta trabajar con los actores, se irrita si alguien cuestiona el hecho de que una mujer empuñe espadas o tirachinas, según cuenta en entrevista con Helen Bushby, reportera de Arte y Entretenimiento de la BBC.

"Me dicen constantemente que las mujeres no quieren ver eso, que las mujeres no quieren hacer eso. Es muy frustrante ", asegura.

"Somos capaces de manejar armas, he demostrado que puedo cargar con todas. Mi trabajo es un conjunto de habilidades técnicas y aprendidas, por lo que mi género no influye", agrega.

Un batalla

La carrera de Lee ha sido una batalla, literalmente, para llegar a donde está ahora.

Lee suele estar rodeada de armas.

Es difícil encontrar a otra mujer que trabaje a su nivel en cine y televisión.

Pero a pesar de su experiencia, todos los hombres con los que trabaja son 20 años mayores que ella.

Sus responsabilidades han incluido el diseño de la enorme espada Heartsbane, que, como saben los fans de serie, fue robada por Samwell Tarley en la sexta temporada.

Pero a pesar de haber experimentado el sexismo durante su carrera, su actitud hacia el trabajo es indefectiblemente positiva.

Lee fue la responsable del diseño de la enorme espada Heartsbane.

Su principal consejo para las mujeres aspirantes armeras es: "¡Sí, puedes!"

"El trabajo puede ser difícil. Vas a ser la única chica en la sala. Pero no te desanimes: la mayoría de los hombres quieren que tengas éxito y han sido mis mejores aliados".

"Algunos días soy la única mujer en un entorno masculino de miles de hombres. Sé que puede ser incómodo", agrega.

La herencia

Lee cuenta que su pasión por las armas le viene de su familia.

"Mientras crecía, estuve rodeada de armamento, mi familia siempre estaba en los campos de tiro", recuerda.

Lee asegura que las mujeres también pueden ser armeras.

Su carrera conllevó a certificaciones en armas de fuego, defensa personal y entrenamiento de acrobacias, antes de trabajar como civil para el arsenal de la Policía de Nueva Gales del Sur.

Hasta que algo cambió en su vida.

"El atractivo de la industria del cine me ganó. Tiendes a viajar mucho y es mejor que trabajar en un búnker en alguna parte", señala.

Las espadas de Juego de Tronos

Pero contrario a lo que pueda parecer a los que les gusta la serie, las espadas de goma son más comunes en el set de lo que parece.

"¡Es la magia de la televisión, pero no quiero desilusionar a la gente!", dice mientras se ríe.

Puede haber 20 versiones de una espada si se usa en muchas escenas.

Las hojas de acero solo se usan para primeros planos, pero no en escenas de acción porque podrían "cortarle la cabeza a alguien".

Para las escenas de lucha, a menudo se usa una hoja de aluminio porque es mucho más desafilada y ligera, pero produce el mismo sonido "metálico" que el acero.

Así se veía la espada Heartsbane cuando fue terminada.

Su trabajo en "Game of Thrones" significa, además, que se codea con los actores, mostrándoles cómo usar las armas, incluidas las réplicas de espadas de goma y aluminio.

"Kit Harington, es tan hermoso, es un joven muy amable y educado", comenta.

Lee recuerda haber trabajado con Harington, quien interpreta a Jon Snow, en un glaciar en Islandia.

Harington trabajó con Lee en un glaciar en Islandia.

"Se estaba congelando y cada vez que lo ayudaba con su espada me decía gracias. Si fuera yo, probablemente habría gritado que me quitaran esa cosa de encima".

Su actor favorito, comenta, es Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister.

Dice que le gusta porque es "muy competitivo, muy deportivo".